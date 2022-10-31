Advertisement

عربي-دولي

عضو في الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى سجن الرئيس الفلسطيني... إليكم ما قاله

Lebanon 24
31-10-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1006095-638028320431865536.jpg
Doc-P-1006095-638028320431865536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" ومرشحه لانتخابات يوم غد، يسرائيل كاتس، إلى سجن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة.

وكان كاتس يجيب عن أسئلة لردايو "واي نت/ يديعوت أحرونوت"، حول الانتخابات والوضع الأمني الحالي.
Advertisement

وقال في دعاية انتخابية ردا على سؤال حول مشاركة عناصر أمنية فلسطينية في الهجمات مؤخرا: "هذا لا يختلف عن عهد عرفات. قواتنا تقوم بعمل رائع عبر عمليات محددة، لكنها تحتاج أيضا إلى سياسة شاملة، والخطوة الأولى أن نبعث برسالة واضحة من خلال اعتقال أبو مازن في المقاطعة مثلما فعل شارون مع عرفات".
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:38 | 2022-10-31
18:19 | 2022-10-31
18:02 | 2022-10-31
17:59 | 2022-10-31
17:58 | 2022-10-31
17:30 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website