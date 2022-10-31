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عربي-دولي

صراع قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان... هذا ما أكّده بوتين

Lebanon 24
31-10-2022 | 14:30
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن نزاع قره باغ يجب أن ينتهي في وقت ما ولدى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الإرادة السياسية المطلوبة لذلك.
وجاءت تصريحات بوتين خلال اجتماعه مع باشينيان في سوتشي، قال إنه "تم مؤخرًا بمبادرة من أرمينيا عقد اجتماع عبر الإنترنت على مستوى رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ونحن نرى مقاربات زملائنا لما يحدث على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وحول قاه باغ".
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وأضاف قائلا: "هذا الصراع مستمر منذ عقود، لذلك ما زلنا بحاجة إلى وقت لإنهائه، هل توافق على هذا؟ أعرف ذلك لديكم الإرادة السياسية لذلك ونحن ندعم ذلك بكل وسيلة ممكنة.

وتابع الرئيس الروسي بالقول "يجب علينا بالطبع الآن، وبعد ذلك في شكل ثلاثي أن نجد النقاط الرئيسية التي ستسمح لنا بالمضي قدما"، مضيفا بالقول "اسمحوا لي أن أذكر كيف تم التوصل إلى اتفاق أثناء وقف النزاع المسلح انطلقنا جميعا من حقيقة أن أهم شيء هو ضمان السلام وتهيئة الظروف للتنمية، بما في ذلك تنمية الاقتصاد الأرميني، معتبر أن كل هذه القضايا، بما في ذلك فتح البنية التحتية للنقل تتعلق بتنمية الاقتصاد والمجال الاجتماعي.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الأرميني باشينيان "في فالداي ذكرت حضرة الرئيس أنك ستؤيد اختيار تلك المبادئ التي سيعبر الجانب الأرميني عنها والمرتبطة بالمبادئ ومعايير إقامة العلاقات بين الدول، أرمينيا وأذربيجان".
 
وتابع بالقول: "أود أن أؤكد أن هذا لا يتعارض مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال محادثات براغ".
 
 
(سبوتنيك)
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