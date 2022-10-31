Advertisement

إقتصاد

قطر تسعى لأن تصبح أكبر تاجر للغاز الطبيعي المسال في العالم

Lebanon 24
31-10-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1006102-638028335093295782.jpg
Doc-P-1006102-638028335093295782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، أن بلاده تسعى لأن تصبح أكبر تاجر للوقود المسال على مستوى العالم، باستخدام توسعها الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وقال الكعبي في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأميركية: "أعتقد أننا سنصبح أحد أكبر تجار الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إن لم نكن الأكبر على الإطلاق، هذا ما نطمح إليه"، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.
Advertisement
وتوقع الوزير القطري أن تستفيد شعبة التجارة بشركة "قطر للطاقة" من توسع قدرات البلاد التصديرية، وبدء مشروع جديد في أمريكا، والزيادات في أسطول السفن الخاص بها.

وشدد على أن قطر في إمكانها الدخول في هذا المجال بفضل حجم إنتاج المجلس، موضحا: "شاهدنا تداول الكثير من أحجام الغاز الخاصة بنا في بعض الأسواق، ونعتقد أنه باستطاعتنا فعل ذلك بطريقة جيدة تماما بفضل حجم إنتاجنا، ونظرا إلى أن هذا الاختصاص كان مفقودا فيما يتعلق بالتجارة".
 
(سبوتنيك)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:38 | 2022-10-31
18:19 | 2022-10-31
18:02 | 2022-10-31
17:59 | 2022-10-31
17:58 | 2022-10-31
17:30 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website