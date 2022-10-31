قطر تسعى لأن تصبح أكبر تاجر للغاز الطبيعي المسال في العالم

أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، أن بلاده تسعى لأن تصبح أكبر تاجر للوقود المسال على مستوى العالم، باستخدام توسعها الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وقال الكعبي في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأميركية: "أعتقد أننا سنصبح أحد أكبر تجار الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إن لم نكن الأكبر على الإطلاق، هذا ما نطمح إليه"، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

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وتوقع الوزير القطري أن تستفيد شعبة التجارة بشركة "قطر للطاقة" من توسع قدرات البلاد التصديرية، وبدء مشروع جديد في أمريكا، والزيادات في أسطول السفن الخاص بها.



وشدد على أن قطر في إمكانها الدخول في هذا المجال بفضل حجم إنتاج المجلس، موضحا: "شاهدنا تداول الكثير من أحجام الغاز الخاصة بنا في بعض الأسواق، ونعتقد أنه باستطاعتنا فعل ذلك بطريقة جيدة تماما بفضل حجم إنتاجنا، ونظرا إلى أن هذا الاختصاص كان مفقودا فيما يتعلق بالتجارة".

(سبوتنيك)