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إقتصاد

متى سيتمّ توقيع إتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وإسرائيل؟

Lebanon 24
31-10-2022 | 16:00
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كشف وزير التجارة والصناعة البحريني زايد بن راشد الزياني، بمقابلة مع i24NEWS، عن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل التي ستوقع في نهاية العام الحالي.

وجاءت المقابلة على هامش زيارة يقوم بها الوزير البحريني هذه الأيام على رأس وفد من رجال الأعمال إلى إسرائيل.
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وتمنى الوزير البحريني أن تكون الاتفاقية بداية لازدهار التجارة بين إسرائيل والبحرين، واعتبر أن تلك الاتفاقية ستشكل بداية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.


(روسيا اليوم)

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