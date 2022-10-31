الخارجية الروسية تستدعي السفير الهولندي لدى موسكو وتقدم احتجاجا شديد اللهجة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير الهولندي لدى موسكو، بيسخور بلوخ، إلى وزارة الخارجية الروسية.

وقال بيان على موقع الخارجية: "تم استدعاء سفير هولندا لدى موسكو، بيسخور بلوخ، إلى وزارة الخارجية الروسية".

Advertisement

وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة، على خلفية محاولة ممثل المخابرات البريطانية، تجنيد الملحق العسكري بالسفارة الروسية، في لاهاي، في 20 تشرين الأول.

تم التأكيد، خلال المحادثة، على أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية غير مقبولة، وتتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتعيق السير الطبيعي لعمل البعثات الخارجية الروسية".



وأضاف البيان: "في السنوات الأخيرة، تم ارتكاب العديد من هذه الاستفزازات ضد الموظفين الروس، على أراضي هولندا، من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية، والتي، كما نرى، تشعر وكأنها في بيتها على الأراضي الهولندية".

وفي كانون الأول عام 2018، في الحديقة، اقترب ممثلو وكالة المخابرات المركزية من دبلوماسي روسي من البعثة الدائمة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي كانون الأول 2019، كانوا يحاولون إقناع الملحق بالسفارة الروسية، بالتعاون في المنطقة المغلقة من مطار سخيبول، في أمستردام.

وبحسب الخارجية، فإن السلطات وهيئات إنفاذ القانون في هولندا "لا توقف مثل هذه الأعمال غير القانونية فحسب؛ بل تشارك فيها بنفسها".

وكما ذكرت الخارجية الروسية، فإنه، في نيسان الماضي، "حاول ضباط المخابرات الهولندية تجنيد ثلاثة دبلوماسيين روس، سبق إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وفي تموز عام 2020، عُثر على أجهزة تنصت في سيارة أحد الدبلوماسيين الروس العاملين بسفارة البلاد في لاهاي، أثناء الصيانة الدورية.

(سبوتنيك)