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مولدوفا تطرد موظفا بالسفارة الروسية بعد سقوط شظايا صاروخية

Lebanon 24
31-10-2022 | 12:40
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أفادت وكالة "تاس" أن وزارة الخارجية المولدوفية أعلنت عن طرد موظف بالسفارة الروسية من البلاد بعد حادثة سقوط شظايا صاروخية على أراضيها.

وذكرت الوزارة: "تعلن وزارة الشؤون الخارجية عن قرارها إعلان أن شخصا غير مرغوب فيه على أراضي بلدنا هو ممثل سفارة روسيا في كيشيناو، الملزم بمغادرة أراضي مولدوفا". 
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وقالت الخدمة الصحفية للوزارة في بيان "إن دولة الجوار تواصل زيادة المخاطر الأمنية ومواطني بلادنا العواقب الوخيمة للأزمة".
 
واعتبرت وزارة الدفاع المولدوفية سابقا أن سقوط صاروخ بأنظمة الدفاع الأوكرانية على أراضيها لا يمثل انتهاكا للمجال الجوي للبلاد، وذلك في تعليقها على سقوط شظايا صاروخ على مشارف قرية ناسلافشا المولدوفية.

وقالت الدفاع المولدوفية سابقا: "في سياق الحادث، نعلمكم أن أنظمة المراقبة الجوية للجيش المولدوفي لم تسجل رحلات غير قانونية في المجال الجوي لمولدوفا".
 
(روسيا اليوم) 
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