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بوتين: يجب إعطاء مجموعة العمل الثلاثية دافعا إضافيا

Lebanon 24
31-10-2022 | 17:59
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من الضروري إعطاء دافع إضافي لمجموعة العمل الثلاثية المكونة من روسيا وأرمينيا وأذربيجان، برئاسة نواب رؤساء الوزراء.

وقال بوتين: "أود أن أشير أيضا إلى عنصر مهم ذي طبيعة اقتصادية. لقد أنشأنا مجموعة عمل ثلاثية، يرأسها نواب رؤساء الوزراء. لقد أحرزوا تقدما كبيرا فيما يتعلق بحل القضايا التي تحدثنا عنها سابقًا، نحن بحاجة لإعطائهم دافعا إضافيا".
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وأضاف بوتين أن الجانب الأذربيجاني يعمل بنشاط كبير في هذا السياق.

كما أعرب الرئيس الأذربيجاني، عن شكره بوتين في دوره بتسوية الأزمة في قره باغ.

وقال علييف: "اجتماع اليوم مخصص لشؤوننا الإقليمية. أود أن أعبر عن امتناني لكم على الدور الذي لعبتموه في تسوية نزاع قره باغ. قبل عامين، تم التوقيع على إعلان ثلاثي، وضع حدا للأزمة. حان الوقت الآن للحديث عن تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا. نحن نقدر دورك الشخصي في هذا الأمر".
 
(روسيا اليوم) 
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