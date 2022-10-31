موسكو: سنرد بشكل مناسب على إعلان مولدوفا

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين، أن الجانب الروسي سيقدم ردا مناسبا على إعلان مولدوفا موظف في السفارة الروسية في كيشيناو كشخص غير مرغوب به.ووفقا للخارجية: "كما ذكر الجانب الروسي في وقت سابق، ستقدم موسكو الرد المناسب".وفي وقت سابق أيضا، أعلنت وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي في مولدوفا، أن كيشيناو بصدد طرد موظف بالسفارة الروسية بعد حادثة سقوط شظايا صاروخية في البلاد.