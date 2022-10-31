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عربي-دولي

موسكو: سنرد بشكل مناسب على إعلان مولدوفا

Lebanon 24
31-10-2022 | 13:44
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين، أن الجانب الروسي سيقدم ردا مناسبا على إعلان مولدوفا موظف في السفارة الروسية في كيشيناو كشخص غير مرغوب به.

ووفقا للخارجية: "كما ذكر الجانب الروسي في وقت سابق، ستقدم موسكو الرد المناسب".
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وفي وقت سابق أيضا، أعلنت وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي في مولدوفا، أن كيشيناو بصدد طرد موظف بالسفارة الروسية بعد حادثة سقوط شظايا صاروخية في البلاد.
 
(روسيا اليوم) 
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