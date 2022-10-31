موجة اعتراضية جديدة في الجامعات الإيرانية.. وحملة "إسقاط العمامات"

بدأت السلطات الإيرانية محاكمة علنية لـ 1000 متظاهر، في محاولة لاحتواء الحراك الشعبي المطالب بالتغيير، كاشفة عن تعليق دوريات الإرشاد الشرطية التي أطلقت موجة الاحتجاجات المتواصلة ضد نظام الجمهورية الإسلامية، في حين كشفت برلين أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى إدراج «الحرس الثوري» بقائمة الإرهاب.

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في وقت تسعى السلطات الإيرانية لتفكيك «الحراك الشعبي» المطالب بالتغيير والمتواصل منذ منتصف سبتمبر الماضي، عبر أسلوب مزدوج يعتمد في ظاهره على دعوات للحوار وفي باطنه على استخدام أدوات القمع الدامية والمختلفة لبث الخوف في نفوس المعارضين لنظام الجمهورية الإسلامية، أعلنت محكمة العاصمة طهران، أمس، أنها ستبدأ محاكمة ألف شخص وجهت إليهم تهم ارتكاب أعمال شغب في غضون هذا الأسبوع.

وقالت وكالة «تسنيم»، نقلا عن كبير القضاة في طهران، إنه ستتم محاكمة الـ1000 بتهم تتضمن «الاعتداء على حراس الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة»، في محكمة ثورية علنية. وجاء ذلك في وقت انطلقت موجة جديدة من الاحتجاجات والاعتصامات بجامعات مختلفة في جميع أنحاء إيران. وهتف طلاب جامعة بهشتي في طهران أمس: «من زاهدان إلى تبريز.. فقر وفساد وتمييز».

وتأججت الاحتجاجات في الجامعات بعد يومين من تهديد قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي بقمع ما وصفها بـ «أعمال الشغب». كما ندد الطلاب بحظر السلطات لدخول عدد من الطلاب المحتجين إلى الجامعات، وشهدت أكثر من إحدى عشرة مدينة إيرانية احتجاجات ليلية صاخبة، ليل الأحد ـ الاثنين.

وخرجت تظاهرات في عدة مناطق بطهران وسنندج وسقز ومهاباد، وأطلقت قوات الأمن والشرطة وعناصر «الباسيج» الرصاص لتفريق المسيرات. ونشر المحتجون فيديوهات جديدة تظهر شبانا وشابات يبادرون الى مهاجمة رجال دين في الشارع وإسقاط عماماتهم أرضاً.



