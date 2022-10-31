سفن الحبوب تغادر أوكرانيا

حذّر الناطق باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، من أنه سيكون من «الخطير والصعب» الاستمرار في تنفيذ الاتفاق من دون موسكو. وقال: «في ظل الظروف التي تتحدث فيها روسيا عن استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق، يصعب تطبيق مثل هذا الاتفاق.

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وتسلك الأمور طريقاً مختلفاً، أكثر خطورة وغير مضمونة»، مؤكداً من ناحية أخرى، أن روسيا مستعدة للتعويض عن انخفاض كميات الحبوب لدى البلدان الأكثر فقرا في إفريقيا على نفقتها الخاصة، مشيرا إلى أن قضية «اتفاق الحبوب» معقّدة وتحتاج إلى حل. وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن «روسيا ستفي بكل التزاماتها لتوريد القمح لشركاء مهمين مثل مصر، ونتوقع إيجاد أفضل الحلول التي من شأنها استمرار التعاون في هذا المجال».

في السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي ساعد في التوسط بـ «اتفاق الحبوب» خلال تموز الماضي، إنه «حتى لو تصرّفت روسيا بسلوك يتّسم بالتردّد، لأنها لم تحصل على نفس الفوائد، فسنواصل جهودنا بحسم لخدمة الإنسانية».

وأضاف: «جهودنا واضحة لتوصيل هذا القمح للدول التي تواجه خطر المجاعة». كما اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الذي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي شويغو أن «تعليق الصفقة لن يفيد روسيا أو أوكرانيا أو أي طرف، وقد يؤخر تنقّل السفن ويسبب المشاكل». وتعد أوكرانيا وروسيا من أكبر مصدّري الغذاء في العالم. وعلى مدار 3 أشهر، عمل الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة على ضمان وصول الصادرات الأوكرانية إلى الأسواق، مما حال دون حدوث «مجاعة عالمية». ودفعت أنباء انسحاب موسكو من الاتفاق أسعار القمح العالمية للارتفاع بأكثر من 5 بالمئة أمس.



