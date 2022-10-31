Advertisement

عربي-دولي

سفن الحبوب تغادر أوكرانيا

Lebanon 24
31-10-2022 | 18:19
A-
A+
Doc-P-1006219-638028591406738482.jpg
Doc-P-1006219-638028591406738482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر الناطق باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، من أنه سيكون من «الخطير والصعب» الاستمرار في تنفيذ الاتفاق من دون موسكو. وقال: «في ظل الظروف التي تتحدث فيها روسيا عن استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق، يصعب تطبيق مثل هذا الاتفاق.
Advertisement
وتسلك الأمور طريقاً مختلفاً، أكثر خطورة وغير مضمونة»، مؤكداً من ناحية أخرى، أن روسيا مستعدة للتعويض عن انخفاض كميات الحبوب لدى البلدان الأكثر فقرا في إفريقيا على نفقتها الخاصة، مشيرا إلى أن قضية «اتفاق الحبوب» معقّدة وتحتاج إلى حل. وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن «روسيا ستفي بكل التزاماتها لتوريد القمح لشركاء مهمين مثل مصر، ونتوقع إيجاد أفضل الحلول التي من شأنها استمرار التعاون في هذا المجال».
في السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي ساعد في التوسط بـ «اتفاق الحبوب» خلال تموز الماضي، إنه «حتى لو تصرّفت روسيا بسلوك يتّسم بالتردّد، لأنها لم تحصل على نفس الفوائد، فسنواصل جهودنا بحسم لخدمة الإنسانية».
وأضاف: «جهودنا واضحة لتوصيل هذا القمح للدول التي تواجه خطر المجاعة». كما اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الذي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي شويغو أن «تعليق الصفقة لن يفيد روسيا أو أوكرانيا أو أي طرف، وقد يؤخر تنقّل السفن ويسبب المشاكل». وتعد أوكرانيا وروسيا من أكبر مصدّري الغذاء في العالم. وعلى مدار 3 أشهر، عمل الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة على ضمان وصول الصادرات الأوكرانية إلى الأسواق، مما حال دون حدوث «مجاعة عالمية». ودفعت أنباء انسحاب موسكو من الاتفاق أسعار القمح العالمية للارتفاع بأكثر من 5 بالمئة أمس.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:15 | 2022-11-01
01:00 | 2022-11-01
00:59 | 2022-11-01
00:30 | 2022-11-01
00:00 | 2022-11-01
18:49 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website