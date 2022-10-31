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عربي-دولي

لولا بعد فوز رئاسي مذهل: البرازيل عادت وستستعيد مكانتها

Lebanon 24
31-10-2022 | 18:38
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عاد لولا، الشخصية المرجعية في اليسار الأميركي اللاتيني، في سن الـ 77، إلى القصر الرئاسي في برازيليا، بعدما عرف لحظات مجد وانكسار تخلّلها دخوله السجن. بعد حملة انتخابيّة شهدت استقطابًا شديداً، انتُخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003 -2010) رئيساً للبرازيل بعد فوزه بفارق ضئيل على منافسه الرئيس اليميني المتطرّف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 50.83 بالمئة مقابل 49.17 بالمئة.
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وأعلنت المحكمة العليا للانتخابات أن لولا هو الرئيس المقبل، بعد حصوله على 50.9 بالمئة من الأصوات مقابل 49.1 بالمئة لبولسونارو. ومن المقرر تنصيب لولا (77 عاما) في الأول من كانون الثاني 2023.

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