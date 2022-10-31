واشنطن بصدد إرسال 6 قاذفات استراتيجية إلى قاعدة أسترالية

وسط تصاعد التوترات مع بكين، وفي خطوة جديدة من شأنها أن تغضبها، تستعد الولايات المتحدة لنشر نحو 6 قاذفات استراتيجية من طراز B-52 قادرة على حمل أسلحة نووية إلى قاعدة جوية في شمال أستراليا.

ونقلت «هيئة الإذاعة الأسترالية» التلفزيونية عن بيان للقوات الجوية الأميركية أن «نشر قاذفات جوية أميركية في أستراليا يبعث برسالة قوية إلى الخصوم حول قدرتنا على إبراز القوة الجوية واستخدام الطائرات الضاربة». وبحسب البيان، فإن واشنطن تخطط لبناء منشآت لهذه الطائرات في قاعدة تيندال الجوية بجنوب مدينة داروين الأسترالية، الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب داروين عاصمة الإقليم الشمالي. وقال رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز، إن بلاده ترتبط مع الولايات المتحدة بتحالفات دفاعية «من وقت لآخر»، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن «هناك زيارات بالطبع إلى أستراليا، بما في ذلك داروين، التي يتمركز فيها مشاة بحرية أميركية على أساس دوري».

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وأبرمت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في العام الماضي اتفاقية أمنية لتزويد أستراليا بالتكنولوجيا اللازمة لنشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، مما أثار غضب الصين.

وتقول بيكا واسر، الباحثة الكبيرة في «مركز الأمن الأميركي الجديد» ومقره واشنطن، إن «نشر طائرات B-52، التي يبلغ مداها نحو 14 ألف كيلومتر، في أستراليا بمثابة تحذير لبكين مع تزايد المخاوف من شن هجوم على تايوان». وأرسلت الولايات المتحدة هذا العام 4 طائرات B-52 إلى قاعدة أندرسن الجوية في غوام.



