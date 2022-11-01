قيادي في الحرس الثوري.. تسريب صور لوزير إيراني حاضناً صديقته بلا حجاب

تصدر على مدى الساعات الماضية اسم رستم قاسمي مواقع التواصل في إيران وحسابات آلاف الناشطين المعارضين، تحت وسم #رستم_قاسمی_وزیر_راه أي رستم قاسمي وزير الطرق.

أما السبب فتسريب صور للقيادي في الحرس الثوري ووزير الطرق والتنمية العمرانية الحالي في حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي، حاضنا صديقته بدون حجاب في ماليزيا.

وعلى الرغم من أن تلك الصور تعود لسنوات خلت، إلا أنها انتشرت خلال الساعات الماضية، في وقت تشهد البلاد احتجاجات غير مسبوقة، انطلقت منذ منتصف الشهر الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل الشرطة الدينية بحجة عدم ارتدائها الحجاب بشكل مناسب.

سردار پاسدار رستم قاسمی، وزیر فعلی راه و شهرسازی رئیسی، سال ۲۰۱۱، دو سال پس از مرگ همسرش، زمانی که وزیر نفت احمدی‌نژاد بود در سفری به مالزی همراه با معشوقه‌اش در محوطه پشتی برج‌های دوقلوی پتروناس کوالالامپور.

Advertisement

کثافت‌های دورو.#مهسا_امینی pic.twitter.com/ydAMnxrq6N — آن♡(پارس‌‌ِ توییتر) (@persian_artist) November 1, 2022

هذا الأمر دفع مئات الإيرانيين إلى انتقاد ما وصفوه بـ "الخبث الفاضح لدى مسؤولي السلطة" في البلاد.

كما اعتبر آخرون أن تلك الصور لخير دليل على أن رجالات النظام الحاكم في البلاد تحرم على الشعب ما تحلله لها، لاسيما أن قاسمي من المتشددين في موضوع الحجاب، والداعمين لقمع الاحتجاجات.

أتى ذلك، فيما لا تزال الاحتجاجات مستمرة في البلاد منذ 16 أيلول الماضي، اثر وفاة أميني، ابنة الـ 22 عاماً، في حراك غير مسبوق منذ 2019، شارك فيه آلاف الشبان والشابات الغاضبين، من جميع طبقات المجتمع.

(العربية)