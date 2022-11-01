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عربي-دولي

بايدن يتعرض للانتقاذ... والأميركيون يصفونه بـ"المخادع"

Lebanon 24
01-11-2022 | 03:30
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وجه مواطنون أمريكيون انتقادات حادة للرئيس جو بايدن، على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها شركات النفط الأمريكية بعدم الوفاء "بواجب الاستثمار في أمريكا، لدعم الشعب الأمريكي".

وعلق متابعو قناة "CNBC" التلفزيونية على الهجمات الأخيرة التي شنها بايدن ضد شركات النفط الأمريكية، ووصفوها بـ"الهذيان".
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وقال أحد المتابعين تعليقا على هذه التصريحات إنها: "هذيان... هذا الرجل يغلق أولا منشآت النفط ويمنع تطويرها، ثم يلقي باللوم على شركات النفط".

وتساءل آخر قائلا: "ألم يكن هدفه غلق صناعة النفط؟". 

وعلق متابع آخر: "إذا تتشاجر مع السعوديين وتوقف إنتاج النفط في بلادك، فتوقع الهزيمة في 8 نوفمبر (يوم انتخابات الكونغرس النصفية).

وفي وقت سابق، هاجم بايدن شركات صناعة النفط الأمريكية، وقال إنها تحصل على  أرباح قياسية، واتهمها بعدم الوفاء "بواجب الاستثمار في أمريكا، لدعم الشعب الأمريكي".

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تعمل مع الكونغرس بشأن رفع الضرائب وفرض قيود أخرى على شركات النفط الأمريكية التي تحصل على أرباح غير متوقعة وترفض خفض أسعار الوقود في البلاد."نوفوستي"


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