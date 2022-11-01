سلاح فتاك جديد في الترسانة الأوكرانية... ما هو؟

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قالت صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية إن الهجوم غير المسبوق الذي نفذ ضد الأسطول الروسي في البحر الأسود بمنطقة سباستوبول قبل يومين يكشف الأهمية المتزايدة للطائرات المسيرة في الحرب الروسية على أوكرانيا.وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن هذه الأهمية دفعت كلا الجانبين الروسي والأوكراني إلى تعزيز ترسانته العسكرية بهذا النوع من الطائرات، سواء تعلق الأمر بالمسيرات الانتحارية أو المسيرات العادية التي تلقي حمولتها وتعود لقواعدها.وحسب لوفيغارو، فما يزيد هذا الهجوم أهمية هو الاستخدام المتزامن لمسيرات بحرية وجوية بدقة بالغة في ضرب أهداف روسية حساسة أكدت درجة تمكن الأوكرانيين من التعامل مع هذا النوع من الطائرات.غضب روسيوقد أكدت وزارة الدفاع الروسية، من جهتها، أن القوات الجوية والبحرية الروسية دمرت المسيرات السبع التي استخدمت في الهجوم على أسطولها، وعرضت بعض الشظايا وقالت إنها أجزاء من المسيرات التي أسقطت.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت إن "العمل الإرهابي" الأوكراني ضد أسطول البحر الأسود أُعدّ له بتوجيه من متخصصين بريطانيين.وسبق لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أن أعلن في أغسطس/آب أن بلاده قدمت لأوكرانيا 6 طائرات مسيرة متخصصة في استهداف الألغام.