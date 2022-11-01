هل أعلنت روسيا الحرب الهجينة على بريطانيا؟

إن اختراق هاتف رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس خلال الصيف، والذي يُشتبه أن أشخاصاً يعملون لصالح الكرملين هم من قاموا به، يجب أن يدق ناقوس الخطر.

وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "تتعرض بريطانيا لهجوم شرس في هذه الحقبة الجديدة من الحرب الهجينة. في حين أننا لن نشهد على تبادل لإطلاق النار في ساحة المعركة، فإن بنية بريطانيا التحتية الوطنية الحيوية ستتعرض للتقويض الشديد ،وربما تتعرض للدمار إذا فشلنا في السيطرة على الوضع. في الوقت الحالي، من الواضح تمامًا أن الحكومة البريطانية لا تأخذ التهديد بجدية كافية. يُذكر أن المعلومات الموجودة على الهاتف الشخصي لتراس قد تضمنت معلومات حساسة حول حرب أوكرانيا. إذا ثَبت ان ما سبق صحيح، فسيمثل هذا الامر تقصيراً غير عادي في الشق الأمني. حتى في الأيام المماثلة للحرب العالمية الثانية، من الصعب تخيل أي وزير في الحكومة يجري مكالمات أو يرسل برقيات حول قضايا عسكرية أو دبلوماسية حساسة من خلال الأجهزة المستخدمة في الأمور الشخصية. قد يكون لدى بريطانيا بالفعل تقنية غير عادية هذه الأيام، مما يسمح لها بتشفير الرسائل بمجرد إرسالها، لكن هذا لا يساوي شيئًا إذا استمرت المملكة برؤية المعركة في أوكرانيا على أنها بعيدة ولا تشكل أي تأثير مباشر عليها. ففي أوقات الحرب - وهذه حرب تشارك فيها المملكة المتحدة بشدة - حتى الاتصالات المشفرة يجب أن تخضع لحراسة دقيقة من قبل جهاز الأمن في الحكومة البريطانية".

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وتابعت الصحيفة، "بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بريطانيا تشكل ثاني أكبر عدو له في أوروبا بعد أوكرانيا. لقد أظهر كراهيته الخاصة للمملكة قبل أربع سنوات، بهجوم غاز الأعصاب في سالزبوري. ستستخدم سلطاته أي وسيلة ممكنة لإلحاق الضرر بالدولة الأوروبية. لذلك، لا يمكن للأخيرة تجاوز موسكو بأي شيء. ويتضمن ذلك قطع كابلات الألياف الضوئية Shefa-2 بين اسكتلندا وشتلاند وجزر فارو. لقد تم التقليل من شأن هذه الأمور باعتبارها مجرد حادثة - "ربما من قبل سفينة صيد" - ولكن ما مدى احتمال أن يؤدي وقوع حادث إلى قطعين منفصلين في نفس اليوم، خاصة عندما كانت هناك سفينة "بحث" روسية في نفس الطريق البحري؟ يجب على الأقل التحقيق في إمكانية التخريب. في الواقع، بعد يومين فقط من قطع Shefa-2، تم قطع ثلاثة كابلات ألياف ضوئية في البحر الأبيض المتوسط قبالة مرسيليا، مما أدى إلى تعطيل الإنترنت في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. كانت هناك أيضًا تقارير عن مسيرات مجهولة تحلق بالقرب من منشآت النفط والغاز البحرية النرويجية، مع اعتقال العديد من المواطنين الروس لاحقًا من قبل السلطات النرويجية".

وأضافت الصحيفة، "كما حذر مدير GCHQ مؤخرًا، تخطط روسيا لاستخدام قدراتها السيبرانية الخبيثة لمهاجمة الدول التي تدعم أوكرانيا. كانت بريطانيا بالفعل ضحية لمثل هذه الحملة. في أيلول، شن قراصنة مؤيدون لروسيا هجومًا إلكترونيًا ضد MI5، مما أدى إلى تعطل الموقع الإلكتروني لفترة وجيزة. لقد تسبب ذلك في ضرر ضئيل، لكنه كان إشارة إلى أنه لا يوجد شيء بعيد عن متناول الكرملين. من المعروف أن موسكو تمتلك قدرات إلكترونية هائلة يمكن أن تلحق أضرارًا لا توصف ببنية المملكة التحتية الحيوية واقتصادها. كما يشن الكرملين حربًا إعلامية ضدها. وشمل هذا، الأسبوع الماضي، الادعاء الاستثنائي بأن البحرية الملكية كانت مسؤولة عن تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم. لماذا يقدم المسؤولون الروس مثل هذه الادعاءات الحارقة؟ حسنًا، سيكون هذا تبريرًا مناسبًا، في أذهان الروس، لزيادة حدة الحرب الهجينة على بريطانيا. السؤال الآن هو ما إذا كانت الحكومة البريطانية لديها الجرأة لمواجهة هذه الحملة. إذا لم تفعل شيئاً، فستزداد الاختراقات من حيث الحجم والعدوانية".

ورأت الصحيفة أن "المملكة يجب أن ترد بالمثل، سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو التخريب. قد يثير مثل هذا الإجراء في نهاية المطاف تساؤلات حول المساءلة الديمقراطية، حيث إنها تحدث غالبًا في الخفاء، ولكن عدم القيام بأي شيء يعني التنازل عن سيادة الشعب البريطاني. لكن في الوقت الحالي، يتعين على المملكة تقوية دفاعاتها. يجب أن تكون هناك مراجعة لسلامة الهاتف الوزاري، وربما جلسة أو جلستين مع رؤساء الأمن للوزراء الحاليين. علاوة على ذلك، يجب مراقبة السفن الروسية عن كثب أو استبعادها. لماذا يجب أن نسمح للسفن "البحثية" الروسية بدخول المياه البريطانية على الإطلاق؟ هناك حاجة إلى تغيير جذري في الاتجاه لإنهاء المهزلة الحالية، التي جعلت بوتين يتفوق على بريطانيا بسهولة بالغة في حرب هجينة بالكاد أدرك السياسيون لدينا وجودها".