"بهذه الطريقة" ستنتهي حرب أوكرانيا

بحلول أواخر آب 2022، كان تركيز الغرب على حرب روسيا في أوكرانيا يتضاءل. لقد تعثر الجانبان في طريق مسدود طويل الأمد، مما أدى إلى تحرير القادة الغربيين من اتخاذ خيارات صعبة أو التفكير مليًا في مستقبل الصراع.

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وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "لقد حطمت الأحداث منذ أوائل أيلول هذا الوهم، ودفعت بالحرب إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة. منذ بداية الحرب، حافظت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل فعال على نهج سياسي واقعي متوازن: تسليح وتمويل أوكرانيا مع الاستمرار في توضيح أن الولايات المتحدة لن تنخرط بشكل مباشر في الصراع. لكن الإدارة تجنبت الحديث عن أحد المجالات الحاسمة لاستراتيجية الحرب تمامًا: كيف يمكن أن تنتهي. لكن كل الحروب تقريبا تنتهي بالمفاوضات. ويُثير تصعيد موسكو هذا الخريف شبحين من حرب أوسع مع الناتو واستخدام الأسلحة النووية. إن التكاليف الاقتصادية العالمية للصراع هائلة بالفعل ومن المؤكد أنها ستزداد مع بداية فصل الشتاء. فحتى لو بدت النهاية التفاوضية للحرب مستحيلة اليوم، ينبغي على إدارة بايدن أن تبدأ - علنًا ومع شركائها - في إثارة الأسئلة الصعبة التي قد ينطوي عليها مثل هذا النهج. يجب أن تفكر في التوقيت المناسب للضغط من أجل المفاوضات، وعند أي نقطة، ستفوق تكاليف الاستمرار في القتال، الفوائد المحققة. في السعي إلى تسوية مستدامة، يجب على الإدارة أيضًا معرفة كيفية الاستفادة من نجاحات أوكرانيا من دون تمهيد الطريق لمزيد من الصراع".

وتابعت المجلة، "في الأشهر الثمانية منذ الغزو الروسي، سمح دعم إدارة بايدن لأوكرانيا باستعادة الأراضي وإلحاق أضرار جسيمة بالقوات الروسية مع إبقاء خطر التصعيد على نطاق واسع منخفضًا نسبيًا. لكن الحفاظ على هذا الموقف أصبح أكثر صعوبة الآن بعد أن ضاعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب ووجه تهديدات نووية صارخة ضد الغرب. لقد اختار بوتين تحمل مخاطر جديدة كبيرة بدلاً من التراجع، مشيرًا إلى أن هذه الحرب لن تنتهي من خلال استسلام روسي بسيط. وعلى الرغم من أن هذه المخاطر تبدو قابلة للإدارة في الوقت الحالي، فقد يأتي الوقت الذي تكون فيه المفاوضات ضرورية لإحباط الكارثة. في الوقت نفسه، تتزايد التداعيات الاقتصادية للحرب بسرعة. في أوكرانيا، بدأ البلد ينفد من السيولة. في غضون ذلك، أصبحت أوروبا عالقة في مشاكلها الخاصة، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم التضخم وزيادة احتمال حدوث ركود عميق. كل هذا يجعل موقف الإدارة، والمتمثل في أن كييف وحدها هي التي تقرر متى تنتهي الحرب، غير مقبول بشكل متزايد. في الواقع، السؤال ليس ما إذا كانت هناك حاجة للمفاوضات لإنهاء الحرب ولكن متى وكيف يجب أن تبدأ. ومع تزايد خطر التصعيد الروسي، يزداد احتمال أن يتم تصوير أي زعيم غربي يتحدث عن إنهاء الحرب على أنه غير واقعي أو غير أخلاقي أو خاضع لـ "الابتزاز النووي". لكن المناقشات الداخلية حول شروط التسوية المقبولة الآن من شأنها أن تكون في وضع أفضل لجميع الأطراف عندما تظهر فرصة لمثل هذه الصفقة".

وأضافت المجلة، "لوضع الأساس للتسوية، يجب على صانعي السياسة الأميركيين العمل على ضمان عدم تباعد المصالح الأوكرانية والأميركية والأوروبية.

فالمصالح الأوكرانية ليست بالضرورة متطابقة مع مصالح شركائها الغربيين. بالنسبة إلى كييف، فإن المخاطر أكبر، وقد تحدد أنه ليس لديها الكثير لتخسره في المخاطرة بالتصعيد أو مواصلة الحرب. لكن جهود أوكرانيا أصبحت ممكنة بفضل الأسلحة والتمويل والاستخبارات الغربية. وتتحمل الدول الأوروبية تكاليف اقتصادية كبيرة من الحرب. وأي خطر من حدوث تصعيد أو تبادل نووي يشكل تهديدًا مباشرًا للغرب نفسه. داعمو أوكرانيا الغربيون لديهم مصلحة قوية في الحرب. يجب أن يكون لهم رأي في كيفية انتهاء ذلك. هذا لا يعني أن على الغرب أن يدفع أوكرانيا إلى التنازل، كما جادل البعض. لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة وشركائها يجب أن يقدموا مساعدات مستقبلية بهدف وضع أوكرانيا في أفضل موقف تفاوضي، وليس مجرد المساعدة في استمرار الحرب. ويجب على صانعي السياسة الأميركيين أيضًا النظر في السياسة الداخلية الأوكرانية والروسية، لأن الدعم الداخلي في كلا البلدين سيكون حيويًا لجعل أي تسوية تدوم. يحتاج صانعو السياسة إلى التركيز على بوتين والمجموعة الصغيرة من النخب من حوله والتفكير في التسوية التي قد يرغبون في قبولها. بالنظر إلى تعبئة بوتين لمئات الآلاف من جنود الخطوط الأمامية الإضافية، يبدو من الواضح بشكل متزايد أنه سيسعى إلى تجنب خسارة كاملة ومدمرة بأي ثمن".

وبحسب المجلة، "في كييف، يواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيئة سياسية أكثر انفتاحًا وخلافًات جديدة ، حيث بدأت الانقسامات السياسية الأوكرانية في الظهور. ومع ذلك، فهو يواجه معضلة مماثلة. إذا قبل زيلينسكي تسوية غير شعبية، فقد يؤدي ذلك إلى هزيمته في صندوق الاقتراع. في ظل هذه الظروف، من المرجح أن تنجح الصفقة التي يشعر الأوكرانيون أنهم انتصروا فيها إلى حد كبير. يجب على واشنطن أن تشجع كييف على اتخاذ موقف أكثر اعتدالًا بشأن القضايا، مثل شبه جزيرة القرم، التي من المحتمل أن تظهر في تسوية مستقبلية؛ وأن تشجع كييف على تخفيف حدة الحديث عن النصر؛ وأن تشجع كييف على التأكيد على المكافآت الاقتصادية التي يمكن أن تحصل عليها أوكرانيا من خلال مساعدات إعادة الإعمار الدولية والتكامل الاقتصادي الأوروبي بموجب التسوية. ويجب على صانعي السياسات وضع معايير أساسية واضحة للتسوية، لكن يجب أن يتمتعوا بقدر كبير من المرونة في العديد من التفاصيل. وبشكل عام، يجب على صانعي السياسات السعي إلى إعطاء الأولوية للنتائج العملية على المبادئ المجردة. في غضون ذلك، من المرجح أن يكون تخفيف العقوبات أحد أهم الأجزاء المشحونة سياسياً في أي مفاوضات لصناعي السياسة الغربيين. تميل العقوبات إلى التحول إلى سمات دائمة للسياسة الدولية، على الرغم من ضعف تأثيرها الاقتصادي والسياسي بمرور الوقت. ولذلك فهي غالبًا ما تكون أكثر فائدة كورقة مساومة منها كعقوبة دائمة. يجب على صانعي السياسات التفكير مليًا الآن في كيفية استخدام تخفيف العقوبات للحصول على الامتيازات الروسية".

وتابعت المجلة، "هناك ثلاث حالات قد يكون من المنطقي للولايات المتحدة أن تضغط فيها من أجل التوصل إلى تسوية. الأولى هى إذا استمرت القوات الأوكرانية في تحقيق نجاح كبير وبدأت القيادة في كييف في الحديث عن تحرير شبه جزيرة القرم. والثانية هي إذا استعادت القوات الروسية زمام المبادرة واستعادت السيطرة على مناطق كبيرة، خاصة إذا بدأت في التقدم خارج دونباس. والثالثة هي إذا أصبح الجانبان عالقين في مأزق آخر، مع عدم تمكن أي منهما من استعادة زمام الأمور. في مثل هذه الحالة، قد تستنتج الولايات المتحدة وأوروبا وحتى أوكرانيا وروسيا أنه لم يعد من المجدي تحمل التكاليف الكبيرة لاستمرار الحرب. للوهلة الأولى، قد يبدو من الغريب أن يفكر صانعو السياسة في الولايات المتحدة في التسوية عندما تفوز أوكرانيا، وعندما تخسر، وعندما لا تفعل أيًا من ذلك. ومن المحتمل أن ينتج عن كل من المواقف الموضحة أعلاه تسويات مختلفة تمامًا. لكن ما يربط الثلاثة هو أنه، في كل منها، تشير نتائج ساحة المعركة إلى إجماع نسبي يمكن بناء تسوية حوله. اليوم، لا تزال ساحة المعركة ديناميكية. ويعتقد كلا الطرفين أنهما سينتصران. لن تصبح التسوية ممكنة إلا عندما تصبح النتيجة في ساحة المعركة أكثر وضوحًا. حتى ذلك الحين، يمكن أن يساعد الدعم الغربي القوي في ضمان أن يكون السيناريو الأول من هذه السيناريوهات هو الأكثر ترجيحًا".

وختمت المجلة، "كل الحروب تنتهي. من خلال طرح الأسئلة الحاسمة الآن التي ستحتاج إلى معالجة في حالة الحرب الروسية في أوكرانيا، يمكن لصانعي السياسة الاحتراس من التصعيد غير المرغوب فيه وضمان تسوية أكثر قوة واستقرارًا عندما يحين الوقت أخيرًا. على الرغم من أن التسوية قد تبدو غير مستساغة الآن، إلا أن المفاوضات الحكيمة والحذرة هي المصالح الأساسية لأوكرانيا - وأمن المنطقة - التي من المرجح أن تتم حمايتها على المدى الطويل".