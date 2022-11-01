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عربي-دولي

رغم التعليق الروسي.. سفن أوكرانية بطريقها للممر الإنساني

Lebanon 24
01-11-2022 | 07:13
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بينما يتنامى الخوف من تداعيات قرار روسيا تعليق اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، أعلن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، إبحار 3 سفن شحن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانية صباح الثلاثاء متجهة إلى الممر الإنساني في البحر الأسود.
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وقال المركز لوكالة "فرانس برس": "وافقت وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على تحرك هذه السفن الثلاثاء. وأبلغ الوفد الروسي به".

ويشرف المركز في إسطنبول على صادرات الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق دولي وقع في يوليو الماضي، وأعلنت روسيا انسحابها منه قبل أيام.
 
 
(سكاي نيوز)
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