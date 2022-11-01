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عربي-دولي

مرّة جديدة.. سفن محملة بالحبوب تنطلق من أوكرانيا

Lebanon 24
01-11-2022 | 12:00
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بينما يتنامى الخوف من تداعيات قرار روسيا تعليق اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، أعلن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، إبحار 3 سفن شحن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانية صباح الثلاثاء متجهة إلى الممر الإنساني في البحر الأسود.
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وقال المركز لوكالة "فرانس برس": "وافقت وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على تحرك هذه السفن الثلاثاء. وأبلغ الوفد الروسي به".

ويشرف المركز في إسطنبول على صادرات الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق دولي وقع في تموز الماضي، وأعلنت روسيا انسحابها منه قبل أيام.

إصرار أوكراني على التصدير

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين أن بلاده ستواصل تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود بموجب برنامج الأمم المتحدة، على الرغم من انسحاب روسيا منه، وذلك لأن هذه الشحنات تحقق الاستقرار لأسواق الغذاء العالمية.

وأوضح زيلينسكي عزم بلاده على "المضي قدما في مبادرة الحبوب لأننا نتفهم ما نقدمه للعالم. نقدم الاستقرار في قطاع إنتاج الأغذية".

وأشار زيلينسكي إلى أنه يعتقد أن روسيا خرجت من الاتفاق، على الرغم من حقيقة أن موسكو قالت إنها "علقت" مشاركتها فحسب، مضيفا أن "هذا يعني أن روسيا هي من انتهكت الاتفاق. فلنأمل أن يكون شركاؤنا قادرين على تهدئة خطاب روسيا".

دعوة روسية لضمان سلامة السفن

من جهته، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أوكرانيا إلى ضمان سلامة السفن التي تعبر ممر تصدير الحبوب، متهما كييف بأنها تشكل "تهديدا" بعد هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم السبت.

وفي مؤتمر صحافي قال بوتين إن "أوكرانيا يجب أن تضمن أنه لن يكون هناك أي تهديد لأمن السفن المدنية".

واتّهم الرئيس الروسي كييف باستخدام ممر الحبوب لشنّ الهجوم الذي ينسبه إليها وارتكز عليه لتبرير انسحابه من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وبيّن بوتين أنه "خطر يتهدد سفننا وسفننا المدنية"، مشددا على أن روسيا لم تنسحب من الاتفاق بل "علّقت" التزامها به.

وأتاح الاتفاق الذي وقّعته كييف وموسكو في 19 تموز برعاية الأمم المتحدة وتركيا، تصدير الحبوب الأوكرانية تجنّبا لأزمة غذاء عالمية من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

وحدد الاتفاق ممراً آمنا تعبره السفن المحملة بالحبوب وصولا إلى إسطنبول للخضوع للتفتيش.

وسمح الاتفاق بتصدير أكثر من 9.5 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية حتى الآن، ويفترض تجديده في 19 تشرين الثاني.
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