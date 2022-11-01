23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رسائل مشفرة مخبأة في وثائق رسمية... هل تسرّب "كورونا" من مختبر؟
Lebanon 24
01-11-2022
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "العربية" أنّه بعد اقتراب كورونا من إتمام عامه الثالث، لا يزال أصل الفيروس ونشأته يشغل بال العلماء، وسط نظريات ودراسات عدة تظهر بين الحين والآخر.
فقد أفاد تقرير جديد بأن رسائل مشفرة مخبأة في وثائق رسمية يمكن أن تثبت نظرية هروب "كوفيد-19" من مختبر في ووهان.
Advertisement
"فتح صندوق باندورا"
في التفاصيل، كشف خبير في اللغة التي يستخدمها المسؤولون الصينيون، أنه وجد أدلة في عبارات تحدث بها العلماء عن الموضوع، مشبها القصة بـ"فتح صندوق باندورا"، في إشارة منه إلى أسطورة "باندورا" اليونانية الشهيرة والتي تتحدث عن إناء مليء بالشر والمفاجآت السيئة.
وأوضح أنه كان جزءا من فريق الباحثين الذين عملوا على تحقيق مجلس الشيوخ الأميركي حول فكرة تسرّب الفيروس من مختبر في معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV).
كما أكد أن الصينيين أشاروا بداية في لغة مراسلاتهم، إلى احتمال أن يكون سوق ووهان مصدراً محتملاً للوباء، الذي أودى بحياة 6.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، موضحاً أن وجود المختبر الذي بحث فيروسات تشبه كورونا، فاقم الاحتمالات بأن يكون "نقطة الصفر" التي انطلق منها هذا الوباء.
وأشار إلى أن اللغة التي فهمها من كلام المسؤولين الصينيين، لغة خاصة إلى حد ما، معتبراً أن حتى متحدثي الصينية يكافحون من أجل فهم لغة البيروقراطيين الصينيين.
وشرح أنه ليس من المفترض أن تكون تلك اللغة مفهومة بسهولة، قائلاً: "إنها تقريبا مثل لغة سرية للمسؤولين الصينيين، وذلك وفقا لما نقلته عنه صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن موقع ProPublica الاستقصائي. وتابع أن هؤلاء المسؤولين عندما يتحدثون عادة عن أي شيء يحتمل أن يكون محرجا، فإنهم يستعملون تلميحات ونغمات صامتة، موضحا أن هناك طريقة معينة للإشارة إلى شيء ما.
فك شيفرة اللغة برسالة واحدة
إلى ذلك، لفت الخبير إلى أنه عثر على طريقة للوصول إلى الرسائل المؤرشفة على موقع WIV، ثم بدأ في فك تشفير اللغة. وأوضح أن بحثه أكد له أن العلماء كانوا تحت ضغط شديد، موضحاً أنه صادف رسالة واحدة تأسف لعدم وجود "معايير المعدات والتكنولوجيا، وكذلك عدم وجود فرق تصميم وبناء، وأيضا عدم وجود خبرة في تشغيل أو صيانة المعدات في المختبر.
كما ذكر أن الرسالة أفادت بأن الوضع الصحي للعالم في تشرين الثاني من عام 2019، كان غير مدرك تماما لخطورة فيروس كورونا، ولهذا حدث خرق في الأمن البيولوجي، أكدت وجوده تقارير طبية.
كذلك، أوضح أنه وبمجرد فتح أنابيب الاختبار المخزنة، فكأنك كذلك فتحت "صندوق باندورا"، مضيفاً أن هذه الفيروسات تأتي بدون ظل وتغادر دون أثر، وفق قوله.
وتقول الرسالة إنه في كل مرة كان يحدث فيها ذلك كان يسارع أعضاء الحزب الشيوعي في المختبر إلى الخطوط الأمامية، ليتخذوا إجراءات حقيقية تتضمن تعبئة وتحفيز موظفي الأبحاث الآخرين، إلا أنهم في هذه المرة كانوا خائفين من درجة فعل السلطات في بكين.
كما أشار إلى أن مسؤولاً رفيع المستوى كان وصل إلى المكان مدعيا أن لديه "ملاحظات شفوية مهمة وتعليمات مكتوبة" من الرئيس الصينيشي جين بينغ نفسه، وكذلك من رئيس الوزراء لي كه تشيانغ. وقال المسؤول إن التعليمات جاءت في شكل كتابة على هامش الوثائق، موضحاً أنه غالبا ما يستخدم هذا الأسلوب من قبل كبار المسؤولين الصينيين لضمان تنفيذ الأوامر من قبل المسؤولين الأدنى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرٌّ لدى عون سيقلب الطاولة.. هل اقتربت تسوية جديدة؟
Lebanon 24
سرٌّ لدى عون سيقلب الطاولة.. هل اقتربت تسوية جديدة؟
06:00 | 2022-11-01
01/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمرُ حُسِم.. هل سيتغيّر سعر الدولار الرسمي اليوم؟
Lebanon 24
الأمرُ حُسِم.. هل سيتغيّر سعر الدولار الرسمي اليوم؟
03:50 | 2022-11-01
01/11/2022 03:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عون "يفضح" نفسه
Lebanon 24
عون "يفضح" نفسه
03:00 | 2022-11-01
01/11/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
03:04 | 2022-11-01
01/11/2022 03:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما عمل فيها لـ 13 عاماً.. مذيع الـ MTV يترك المحطة وينتقل إلى الـ LBCI (صور)
Lebanon 24
بعدما عمل فيها لـ 13 عاماً.. مذيع الـ MTV يترك المحطة وينتقل إلى الـ LBCI (صور)
05:00 | 2022-11-01
01/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:09 | 2022-11-01
انتخابات إسرائيل: معركة من منزل إلى منزل
18:59 | 2022-11-01
أميركا تدخل أسبوعاً انتخابياً حاسماً لولاية بايدن
17:59 | 2022-11-01
روسيا تُوافق على مساعدة سريلانكا التي تُواجه نقصاً في الوقود
17:30 | 2022-11-01
ماكرون: ادعاءات روسيا بوجود قنبلة قذرة لدى أوكرانيا كاذبة
16:30 | 2022-11-01
بشأن التعبئة الجزئية... ماذا كشف وزير الدفاع الروسي عن عدد العسكريين الذين أرسلوا إلى جبهات القتال؟
16:25 | 2022-11-01
تبون: القمة العربية تنعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
02/11/2022 01:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
02/11/2022 01:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
02/11/2022 01:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact