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عربي-دولي
مصر: الأحداث العالمية قد تؤثر على إمدادات القمح
Lebanon 24
01-11-2022
|
10:30
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أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، الثلاثاء إن الأحداث العالمية قد تؤثر على إمدادات القمح في البلاد، مؤكداً قدرة بلاده على التكيف معها.
ويأتي هذا الكلام رداً على سؤال عما إذا كان قرار روسيا تجميد مشاركتها في صفقة لتصدير الحبوب توسطت فيها الأمم المتحدة سيؤثر على إمدادات مصر.
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وقال المصيلحي، في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز"، إن الإمدادات العالمية من القمح المتوفرة تكفي لتلبية الطلب على مستوى العالم.
ولم تطرح مصر، وهي واحدة من كبرى الدول المستوردة للقمح، ممارسات دولية لشراء القمح منذ منتصف يوليو، وآثرت الشراء مباشرة من مؤسسات تجارية.
وارتفعت أسعار القمح كثيرا في ظل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهما الدولتان اللتان اعتادت مصر شراء غالبية احتياجاتها من القمح منهما.
وقالت موسكو، السبت، إنها قررت تعليق مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب بعد هجوم على أسطولها في البحر الأسود.
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