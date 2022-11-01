برنامج سرّي بريطاني لمساعدة أوكرانيا... وهذه كلفته!

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كشفت بريطانيا عن برنامج سري لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الهجمات الإلكترونية الروسية.ولم تُعلن تفاصيل البرنامج، الذي تبلغ كلفته 6 ملايين جنيه إسترليني، من قبل للحفاظ على حماية أمن العمليات، بحسب ما قاله مسؤولون.وشهدت أوكرانيا هجمات غير مسبوقة من مجموعة من أجهزة المخابرات الروسية، وفقا للمشاركين في البرنامج.لكن الدفاعات الأوكرانية، بدعم من حلفائها ساعدتها على الصمود في وجه العديد من محاولات ضرب وتعطيل الأنظمة.