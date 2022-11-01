أردوغان وبوتين بحثا هاتفيا الوضع بشأن "اتفاق الحبوب"

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أعلن مكتب الرئاسة التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يبحثان هاتفيا الوضع بشأن "اتفاق الحبوب".ووفقا لبيان الرئاسة: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم خلال المحادثة بحث القضايا الإقليمية، وخاصة آخر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية".وبحسب البيان، أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستستمر في اتخاذ المبادرات اللازمة لجميع الأطراف، لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ مذكرة اسطنبول بشأن توريد الحبوب".