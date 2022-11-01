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عربي-دولي

أردوغان وبوتين بحثا هاتفيا الوضع بشأن "اتفاق الحبوب"

Lebanon 24
01-11-2022 | 14:30
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أعلن مكتب الرئاسة التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يبحثان هاتفيا الوضع بشأن "اتفاق الحبوب".

ووفقا لبيان الرئاسة: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم خلال المحادثة بحث القضايا الإقليمية، وخاصة آخر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية".
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وبحسب البيان، أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستستمر في اتخاذ المبادرات اللازمة لجميع الأطراف، لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ مذكرة اسطنبول بشأن توريد الحبوب".

 
(روسيا اليوم)
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