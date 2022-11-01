"الصحة العالمية" تُعلن "جدري القرود" حالة طوارئ دولية

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أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن تفشي مرض "جدري القرود" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.وأضافت أنّ تفشي "جدري القرود" يُشكّل خطرا على المستوى الدولي ويتطلب إجراءات منسقة من البلدان للحد من تأثيره".ووافق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على توصيات اللجنة.ووفقا لأحدث بيانات لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل 77.2 ألف حالة إصابة بـ"جدري القرود" منذ بداية العام في 109 دول، وتوفى 36 شخصا بسبب الإصابة.