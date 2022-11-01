وزيرة بريطانية تثير الجدل: "اللاجئون يغزوننا"

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فجرت وزيرة الداخلية البريطانية موجة من الانتقادات بعدما وصفت عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي في قوارب صغيرة بالغزو.كما شددت على أن "الهجرة غير الشرعية خرجت عن السيطرة" في البلاد. وقالت أمام مجلس العموم أمس "إن الساحل الجنوبي واجه غزوًا مع وصول 40 ألف مهاجر حتى الآن هذا العام بضعف معدل العام الماضي 2021.كما أضافت قائلة "دعونا نتوقف جميعًا عن التظاهر بأنهم لاجئون في محنة"، في إشارة إلى أنهم عكس ذلك، علما أن معظم الآتين في مراكب عبر الساحل الجنوبي مهاجرون من أفغانستان والعراق وغيرهما من البلدان المأزومة.وواجهت اتهامات لاذعة من قبل النواب الذين اعتبروا أنها تجاهلت التوجيهات القانونية أو أوقفت خطط استخدام الفنادق لمعالجة الاكتظاظ المزمن في مركز معالجة طلبات اللجوء الرئيسي لمهاجري القناة في مطار مانستون.