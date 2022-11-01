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عربي-دولي
بشأن التعبئة الجزئية... ماذا كشف وزير الدفاع الروسي عن عدد العسكريين الذين أرسلوا إلى جبهات القتال؟
Lebanon 24
01-11-2022
|
16:30
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بعد تكثيف الضربات الروسية خلال الأيام الماضية على البنى التحيتية ومحطات الكهرباء والطاقة في أوكرانيا، أوضحت وزارة الدفاع الروسية الهدف من تلك الضربات.
وقال وزير الدفاع ، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن قوات بلاده تهاجم البنية التحتية الأساسية في أوكرانيا، من أجل الحد من قدرات الجيش الأوكراني.
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إلا أنه أكد أنه "في الوقت نفسه اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع ضحايا من المدنيين الأوكرانيين"، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.
في حين اتهم "كييف بارتكاب أعمال إرهابية واستهداف حياة المدنيين وتدمير المرافق الاجتماعية"، وفق تعبيره. وأضاف أن "القوات الأوكرانية تستمر في قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيا جنوباً، ونقاط الإجلاء من بعض البلدات التي تسيطر عليها القوات الروسية، ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية".
كما اتهمها بتعمد شن ضربات على مناطق تجمع السكان المدنيين".
أما في ما يتعلق بالتعبئة العسكرية، فأشار إلى أن 87 ألف عسكري فقط من أصل 300 ألف تمت تعبئتهم في إطار عملية التعبئة الجزئية الأخيرة، أرسلوا إلى جبهات القتال.
كما أوضح أن حوالي 3 آلاف مدرب عسكري من الذين اكتسبوا خبرة قتالية وشاركوا في العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية، أشرفوا على التدريبات التي تلقاها الجنود في إطار التعبئة.
(العربية)
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