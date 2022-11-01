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عربي-دولي
ماكرون: ادعاءات روسيا بوجود قنبلة قذرة لدى أوكرانيا كاذبة
Lebanon 24
01-11-2022
|
17:30
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ادعاءات روسيا المتعلقة بإعداد كييف قنبلة قذرة "كاذبة"، مشيداً بـ "الشفافية النموذجية" لأوكرانيا بعد سماحها على الفور باستقبال بعثة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التحقيق بالأمر ونفي تلك الاتهامات.
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وجدد ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب أوكرانيا، مؤكداً زيادة الدعم العسكري لكييف في أقرب وقت ممكن، لا سيما فيما يتعلق بالدفاعات الجوية.
كما أعرب عن تصميمه في مساعدة أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء، في ضوء الضربات الروسية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية لإمدادات الكهرباء والمياه.
وأشار إلى أن فرنسا ستكثف دعمها في هذا الصدد وستشارك في التعبئة الدولية، بحسب بيان الإليزية.
واتفق الرئيسان على تنظيم مؤتمر دولي في باريس في 13 كانون الأول، لدعم الصمود المدني للبلاد طوال فترة الشتاء.
كذلك اتفقا أيضاً على تنظيم مؤتمر ثنائي يهدف تعبئة الشركات الفرنسية، سيُعقد في 12 أيلول المقبل.
وعن تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، ندد ماكرون بالقرار الانفرادي الذي يضر مرة أخرى بالأمن الغذائي العالمي، على حد تعبير البيان.
كما ناقشا الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
(العربية)
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