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عربي-دولي

روسيا تُوافق على مساعدة سريلانكا التي تُواجه نقصاً في الوقود

Lebanon 24
01-11-2022 | 17:59
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قال وزير الطاقة في سريلانكا كانشانا وينجيسكر، إن روسيا وافقت على مساعدة سريلانكا التي تواجه نقصا في الوقود.

وقال الوزير على هامش اجتماع أديبك: "لقد طلبنا من الحكومة الروسية المساعدة في ضمان أمن الطاقة في سريلانكا. ولقد ردوا بإيجابية. لكن حتى الآن لا توجد شحنات مباشرة من الوقود".
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(روسيا اليوم)
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