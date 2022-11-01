روسيا تُوافق على مساعدة سريلانكا التي تُواجه نقصاً في الوقود

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قال وزير الطاقة في سريلانكا كانشانا وينجيسكر، إن روسيا وافقت على مساعدة سريلانكا التي تواجه نقصا في الوقود.وقال الوزير على هامش اجتماع أديبك: "لقد طلبنا من الحكومة الروسية المساعدة في ضمان أمن الطاقة في سريلانكا. ولقد ردوا بإيجابية. لكن حتى الآن لا توجد شحنات مباشرة من الوقود".