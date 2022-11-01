Advertisement

عربي-دولي

الانتخابات الإسرائيلية.. مؤشرات على فوز تحالف نتنياهو بالأغلبية في الكنيست

Lebanon 24
01-11-2022 | 16:21
A-
A+
Doc-P-1006530-638029392951971475.jpg
Doc-P-1006530-638029392951971475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تحالف أحزاب اليمين بزعامة رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو حصد 62 مقعداً في انتخابات الكنيست مقابل 54 مقعداً للتحالف الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد.
Advertisement
 
وبذلك، فإن نتنياهو يقترب من تشكيل الحكومة وذلك بعد فوز التحالف الداعم له بعدد كافٍ من المقاعد في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 عضواً، إلا أن تغييرات طفيفة قد تبدل المشهد.

في المقابل، خسرت الأحزاب العربية مقعدين في الكنيست مقارنه بالانتخابات السابقة.

وأشارت عينات التلفزة الاسرائيلية إلى أن قائمة الجبهة والعربية للتغير حصلت على 4 مقاعد، في المقابل أحرزت القائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد بينما لم يتجاوز التجمع نسبة الحسم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:09 | 2022-11-01
18:59 | 2022-11-01
17:59 | 2022-11-01
17:30 | 2022-11-01
16:30 | 2022-11-01
16:25 | 2022-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website