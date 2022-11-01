الانتخابات الإسرائيلية.. مؤشرات على فوز تحالف نتنياهو بالأغلبية في الكنيست

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تحالف أحزاب اليمين بزعامة رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو حصد 62 مقعداً في انتخابات الكنيست مقابل 54 مقعداً للتحالف الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد.

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وبذلك، فإن نتنياهو يقترب من تشكيل الحكومة وذلك بعد فوز التحالف الداعم له بعدد كافٍ من المقاعد في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 عضواً، إلا أن تغييرات طفيفة قد تبدل المشهد.



في المقابل، خسرت الأحزاب العربية مقعدين في الكنيست مقارنه بالانتخابات السابقة.



وأشارت عينات التلفزة الاسرائيلية إلى أن قائمة الجبهة والعربية للتغير حصلت على 4 مقاعد، في المقابل أحرزت القائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد بينما لم يتجاوز التجمع نسبة الحسم.