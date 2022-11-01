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عربي-دولي

أبو الغيط: المنطقة العربية تواجه أزمة أمن غذائي

Lebanon 24
01-11-2022 | 16:22
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال كلمته في القمة العربية الـ31 بالجزائر إن "المنطقة العربية تواجه أزمة أمن غذائي". 

وأشار إلى أننا "نحتاج لاستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع الأزمات عبر نهج جماعي تتم بلورته".
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ولفت إلى أن "استراتيجية الأمن الغذائي المعروضة على القمة نموذج لما يمكن أن تقوم به الدول العربية لمواجهة الأزمات". 
وأكد أبو الغيط أن "دول عربية عدة تتعرض لتهديدات من أطراف غير عربية إضافة لتهديدات إرهابية ومن ميليشيات". 
وتابع قائلاً: "الحوثيون يواصلون المرواغة ونواصل دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني لمواجهة أزماته". 
وأشار إلى أن "التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ينذر بما هو أسوأ وسط صمت دولي مريب".
 
(سكاي نيوز عربية) 
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