أميركا تدخل أسبوعاً انتخابياً حاسماً لولاية بايدن

بعد حملة طاحنة تمحورت حول التضخم، تشهد الولايات المتحدة يوم 8 الجاري انتخابات نصفية، تعتبر بمثابة استفتاء على سياسات سيد البيت الأبيض، وتكتسب أهمية عالمية، نظراً إلى تأثيراتها المحتملة على الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة.

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دخلت الولايات المتحدة، أسبوعا انتخابيا حاسما لمستقبل الرئيس جو بايدن، يأمل الديموقراطيون أن يتمكّنوا في ختامه من كسر «موجة حمراء» موعودة من خصومهم الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية. وبعد حملة طاحنة تمحورت حول التضخم، تتزايد ثقة الجمهوريين المعروفين تقليدياً باللون الأحمر، بقدرتهم على حرمان الرئيس الديموقراطي وحزبه الأزرق من أغلبيته البرلمانية، في الانتخابات المقررة في 8 الجاري. وخلال هذه الانتخابات، التي تأتي في منتصف ولاية الأعوام الأربعة لبايدن في البيت الأبيض، يدعى الناخبون الأميركيون الى تجديد كل مقاعد مجلس النواب (435)، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ المؤلف من 100.

وتوجه زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي الى الناخبين بالقول: «اذا تعبتم من التضخم المتصاعد، من دفع أكثر مما يجب لشراء الوقود، اذا ضقتم ذرعا بأن حدودنا مفتوحة، وأن نسبة الجريمة تشهد زيادة مطردة، الجمهوريون قطعوا عهدا حيالكم». الإجهاض والمثليّون تقليدياً، تعد الانتخابات التي تجرى بعد انقضاء عامين من الولاية الرئاسية، بمثابة استفتاء على سياسات سيد البيت الأبيض، وغالبا ما يجد حزب الرئيس نفسه تحت مقصلة تصويت عقابي من الناخبين. وسعى بايدن خلال الفترة الماضية الى اقناع الأميركيين بأن هذه الانتخابات تضعهم أمام «خيار» بشأن عناوين أساسية مثل مصير الحق في الإجهاض وزواج المثليين وغيرها من المواضيع التي وعد بتشريعها بالاتكال على أغلبية مؤيدة له في الكونغرس. وفي الآونة الأخيرة، بدأ بايدن المتهم بانفصاله عن الأولوية بالنسبة للناخبين، أي التضخم، بالمشاركة ميدانيا في الحملة الانتخابية للديموقراطيين، مؤكدا لمناصريهم أن الجمهوريين هم الذين سيضعفون الاقتصاد.

وكان من المتوقع أن يكرر الرئيس، الذي سيتم عامه الثمانين خلال الشهر الجاري، موقفه هذا في لقاء انتخابي تستضيفه فلوريدا أمس. معركة مجلس الشيوخ إلا أن بايدن يعاني لإقناع الأميركيين برأيه. ووفق استطلاعات أجريت في الآونة الأخيرة، تتمتع المعارضة الجمهورية بحظوظ كبيرة لانتزاع الأغلبية في مجلس النواب، في حين يبقى مصير مجلس الشيوخ غير واضح.



