انتخابات إسرائيل: معركة من منزل إلى منزل

أدلى الإسرائيليون اليوم بأصواتهم للمرة الخامسة في‭ ‬أقل من أربع سنوات، في انتخابات يحاول من خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو العودة للسلطة عبر سباق محموم من المرجح أن يسفر عن صعود تكتل «الصهيونية الدينية» القومي المتطرف وزعيمه المشارك إيتمار بن غفير المعادي للعرب، ليصبح صاحب الكلمة العليا في تشكيل الحكومة المنتظرة.

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وبعد سنوات من الجمود السياسي، لم يؤثر سخط الناخبين بشكل كبير على نسب المشاركة، بسبب التأييد المتنامي لتكتل الصهيونية وبن غفير، الذي أضفى حماساً على السباق قابله دعوات من الثلاثي العربي للمشاركة بقوة لتغيير الخريطة السياسية، ومساعدة معسكر يمين الوسط واليسار على منع اليمين من التفرد بالسلطة. ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنه حتى الساعة 12 ظهراً بلغت نسبة التصويت 28.4 في المئة، وهي أعلى نسبة لتلك الساعة منذ عام 1999.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن نسبة التصويت هذا العام هي الأعلى منذ 1981. وصوتت البلدات العربية في مناطق المثلث والجليل والنقب والساحل، من دون أي مشاكل أو أحداث استثنائية.

وتجاوزت نسبة التصويت 10 في المئة حتى الثانية عشرة ظهراً. وتتنافس ثلاث قوائم عربية هي: التجمع الوطني الديموقراطي، وقائمة تحالف الجبهة والعربية للتغيير، والقائمة الموحدة على اجتياز نسبة الحسم (3.25%).

ووسط ترقب للنتائج الأولية، أشارت كل التوقعات إلى أن حزب «ليكود» بزعامة نتنياهو، صاحب أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل والمتهم بالفساد، سيخرج من الانتخابات بأكبر عدد مقاعد في البرلمان منفرداً. وبعد تصويته في القدس، قال نتنياهو، الذي أطاح به ائتلاف جمع ثمانية أحزاب متباينة لكنه فشل بتحقيق الاستقرار، «آمل أن نختم اليوم بابتسامة لكن الأمر متروك للشعب»، مضيفاً: «اذهبوا وصوتوا من أجل مستقبل أطفالنا، وبلدنا مازال هناك سبات، استيقظوا لننتصر. وإذا لم تستيقظوا فسنخسر». واسترعى نتنياهو انتباه مؤيديه إلى إمكانية أن يكون هناك إقبال كبير من الخصوم على التصويت ودخل شخصياً إلى غرفة نوم احد الشبان لكي يقنع ناخب بالذهاب إلى مراكز الاقتراع. وتابع: «قلت لكم إنني قلق بعض الشيء ولكن بمشيئة الرب سننهي اليوم بابتسامة». لكن في ظل نظام سياسي قد يؤدي فيه انتقال مقعد واحد من مقاعد الكنيست الـ 120 من حزب إلى آخر، إلى تعزيز ائتلاف حاكم أو إلى مزيد من الجمود وصولا إلى انتخابات جديدة محتملة، تبقى النتيجة غير مؤكدة مرة أخرى.



