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عربي-دولي

ائتلاف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

Lebanon 24
02-11-2022 | 00:00
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تحالف أحزاب اليمين بزعامة رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو حصد 62 مقعدا في انتخابات الكنيست مما يمهد الطريق أمام عودته السياسية وفترة ولاية سادسة قياسية في السلطة.
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وبحسب استطلاعات رأي أجرتها ثلاث شبكات إعلام إسرائيلية كبرى، فاز حزب الليكود اليميني وحلفاؤه بعدد كافٍ من المقاعد للحصول على الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 عضوًا، لكن تغييرات طفيفة قد تبدّل المشهد.

وفي كلمة له خاطب فيها مناصريه، قال زعيم حزب الليكود نتنياهو: "نحن أقرب لفوز كبير".
 
كما أضاف: "لدي خبرة، لقد خضت عدة انتخابات وعلينا انتظار النتائج النهائية، لكن طريقنا، طريق الليكود، أثبت أنه الطريق الصحيح، نحن أقرب إلى نصر كبير".

ويبدو أن حزب "يش عتيد" برئاسة رئيس الوزراء يئير لبيد سيحلّ في المركز الثاني، حسب التوقعات التي منحته ما بين 22 و24 مقعدًا. وبذلك تكون الكتلة "المناهضة لنتنياهو" ككل لم تحقق أي انتصار، وفقًا للتوقعات الأولية لشبكات التلفزيون.

وأكد  لبيد على ضرورة "انتظار النتائج النهائية" للانتخابات التشريعية، وذلك بعد حصول حزبه على المركز الثاني.

وخاطب لبيد مؤيديه في تل أبيب بالقول "حتى يتم فرز جميع الأصوات، لم يتم إقرار أي شيء، سنتحلى بالصبر ... سنواصل ما قمنا به، كفاحنا من أجل دولة يهودية وديموقراطية وليبرالية وحديثة".

في المقابل خسرت  الأحزاب العربية مقعدين في الكنيست مقارنه بالانتخابات السابقة.

وأشارت عينات التلفزة الاسرائيلية إلى أن قائمة الجبهة والعربية للتغير حصلت على 4 مقاعد، في المقابل أحرزت القائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد بينما لم يتجاوز التجمع نسبة الحسم.

وليس من المتوقع صدور النتائج النهائية للانتخابات إلا في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
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