بيونغيانغ تطلق باليستيا وتحذر واشنطن وسول من دفع ثمن باهظ

قالت كوريا الجنوبية إن بيونغيانغ أطلقت صاروخا باليستيا على الأقل قبالة سواحلها الشرقية، غداة تحذير من كوريا الشمالية من أن سول والولايات المتحدة سيدفعان ثمنا باهظا بسبب المناورات الأميركية الكورية المشتركة، في تهديد مستتر باستخدام الأسلحة النووية.

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وقالت سول إنها "المرة الأولى على الإطلاق" يسقط فيها صاروخ كوري شمالي قرب المياه الكورية الجنوبية."وقال كانغ شين-شول مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي للصحافيين "إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي أمر غريب جدا وغير مقبول حيث سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، جنوب خط الحد الشمالي لأول مرة".ويأتي الإطلاق بعد أن طالبت بيونجيانج أمس الثلاثاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف مناوراتهما العسكرية واسعة النطاق، واصفة إياها بأنها استفزازية وقد تتطلب "إجراءات أكثر قوة".وذكرت محطة واي.تي.إن التلفزيونية أنه جرى إصدار تحذير من غارة جوية على جزيرة أولونج الكورية الجنوبية قرب توقيت إطلاق الصاروخ. وقال متحدث باسم جيش كوريا الجنوبية إنهم يتحققون من ما إذا كان التحذير من الغارة الجوية مرتبطا بإطلاق الصاروخ.وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واحدة من أكبر المناورات الجوية العسكرية المشتركة بينهما يوم الاثنين، وشنت مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار 24 ساعة في اليوم.