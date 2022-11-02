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عربي-دولي

واشنطن: الاتصالات مستمرة مع السعودية لمواجهة تهديدات إيران

Lebanon 24
02-11-2022 | 01:30
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أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة على اتصال مستمر مع السعودية لمواجهة تهديدات إيران.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قلقة من تهديدات إيران للسعودية، وإنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر.
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الاتصال مستمر
وأضاف المتحدث "نحن قلقون من التهديدات، ونظل على اتصال مستمر مع السعودية من خلال القنوات العسكرية والمخابراتية.. لن نتردد في التحرك دفاعا عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة".

وأمس الاثنين أكد المبعوث الأميركي لإيران، روبرت مالي، اليوم الاثنين، أن واشنطن تدعم التظاهرات السلمية في إيران.
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