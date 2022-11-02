بهدف قطع خط الإمدادات الروسية.. أوكرانيا تتحضر لهجوم مضاد في الشرق

منذ تحرير الطريق بين خاركيف وليمان، بدأ يتبلور هجوم مضاد أوكراني جديد في شرق البلاد حيث لا يزال خط المواجهة هادئا منذ أسابيع، وفق ما أفاد جنود في المنطقة لوكالة فرانس برس.

وقال "إيفا" وهو أحد عناصر القوات الخاصة في الجيش الأوكراني لوكالة فرانس برس في بلدة زاريتشني "الزخم جيد، لصالحنا. تقدمت الجبهة بسرعة وبشكل جيد (هذا الأسبوع)".

وأضاف هذا الجندي الذي طلب عدم كشف اسمه الحقيقي "نحن نركز على طريق سفاتوفي-كريمينا بهدف قطع خط الإمدادات الروسية".

وتعتبر مدينة سفاتوفي التي تحتلها القوات الروسية منذ 6 آذار الماضي، محورا لوجستيا رئيسيا لقوات مويثش سكو في منطقة لوغانسك.

تتقدم القوات الأوكرانية من الجنوب على طول الطريق الموازي للطريق السريع الذي يربط ستاسوفي وكريمينا، والطريق الذي يمر عبر نيفسكي.

وأوضح الجندي "في اتجاه نيفسكي، تتقدّم قواتنا بشكل جيد. في اتجاه كريمينا، الأمر أكثر تعقيدا بسبب القصف اليومي. حاليا، ما زلنا ندافع عن الأراضي في هذا القطاع. إنه أمر ممتاز للاحتفاظ بالمواقع لكن (...) ليس للقيام بهجمات".

وقال حاكم المنطقة سيرغي غايداي الجمعة للتلفزيون الوطني "لن نتحدث عن مناطق معيّنة، وسنترك هيئة الأركان العامة تفعل ذلك، لكن يمكننا القول إن طريق سفاتوفي-كريمينا السريع هو تقريبا تحت سيطرة القوات الأوكرانية".

(سكاي نيوز)