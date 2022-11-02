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عربي-دولي
تصعيد خطير من كوريا الشمالية.. صاروخ يسقط بالقرب من نظيرتها الجنوبية
Lebanon 24
02-11-2022
|
03:00
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أعلن جيش كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق، وقالت سيول إنها "المرة الأولى على الإطلاق التي يسقط فيها صاروخ كوري شمالي قرب مياهنا"، داعية إلى رد حازم على "استفزازات" جارتها.
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وقال كانغ شين-شول مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي للصحافيين "إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي أمر غريب جدا وغير مقبول حيث سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، جنوب خط الحد الشمالي لأول مرة".
كما أفادت هيئة أركان الجيش أن الصاروخ كان يحلق باتجاه جزيرة أولونغدو الكورية الجنوبية قبل أن يسقط في عرض البحر، وقد طلبت السلطات الكورية الجنوبية من سكان الجزيرة النزول إلى الملاجئ وفق ما نقلته وكالة "يونهاب".
كذلك، قالت الوكالة إن كوريا الشمالية أطلقت 10 صواريخ على الأقل من الشرق والغرب.
يأتي هذا الإطلاق، بعدما دعت كوريا الشمالية، أمس الاثنين، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف التدريبات العسكرية الواسعة النطاق في المنطقة، ووصفتها بأنها استفزاز قد يستدعي "إجراءات متابعة أقوى" من بيونغ يانغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية.
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