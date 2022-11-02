ردا على كوريا الشمالية.. سول تطلق 3 صواريخ جو أرض

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قال الجيش الكوري الجنوبي إنه أطلق 3 صواريخ جو أرض باتجاه شمال حدوده البحرية مع كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء.ويأتي هذا ردا على إطلاق كوريا الشمالية ما لا يقل عن 10 صواريخ في وقت سابق اليوم، بما في ذلك صاروخ سقط على بعد أقل من 60 كيلومترا من ساحل كوريا الجنوبية.وقال بيان صادر عن الجيش الكوري الجنوبي إن الصواريخ أطلقت في المياه "بالقرب من خط الحد الشمالي على مسافة مماثلة للمنطقة التي سقط فيها الصاروخ الكوري الشمالي"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وأضاف البيان أن المناورة تظهر أن سول سترد "بحزم على أي استفزازات".صاروخ بيونغيانغكانت كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية، وحذرت واشنطن وسول من دفع "ثمن باهظ".