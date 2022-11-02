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عربي-دولي

ردا على كوريا الشمالية.. سول تطلق 3 صواريخ جو أرض

Lebanon 24
02-11-2022 | 05:00
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قال الجيش الكوري الجنوبي إنه أطلق 3 صواريخ جو أرض باتجاه شمال حدوده البحرية مع كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا ردا على إطلاق كوريا الشمالية ما لا يقل عن 10 صواريخ في وقت سابق اليوم، بما في ذلك صاروخ سقط على بعد أقل من 60 كيلومترا من ساحل كوريا الجنوبية.
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وقال بيان صادر عن الجيش الكوري الجنوبي إن الصواريخ أطلقت في المياه "بالقرب من خط الحد الشمالي على مسافة مماثلة للمنطقة التي سقط فيها الصاروخ الكوري الشمالي"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف البيان أن المناورة تظهر أن سول سترد "بحزم على أي استفزازات".

صاروخ بيونغيانغ

كانت كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية، وحذرت واشنطن وسول من دفع "ثمن باهظ".
وذكرت محطة واي.تي.إن التلفزيونية أنه تم إصدار تحذير من غارة جوية على جزيرة أولونغ الكورية الجنوبية قرب توقيت إطلاق الصاروخ.

وقال متحدث باسم جيش كوريا الجنوبية إنهم يتحققون مما إذا كان التحذير من الغارة الجوية مرتبطا بإطلاق الصاروخ.

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واحدة من أكبر المناورات الجوية العسكرية المشتركة بينهما يوم الاثنين، وشنت مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار 24 ساعة في اليوم.
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