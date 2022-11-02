الفيروس "القاتل": لا تتوفر لقاحات وعلاجات له.. وعلماء يحذرون من خطره

يتصارع الأميركيون هذا الشتاء مع فيروسات الجهاز التنفسي الثلاثة التي يشكل اثنان - الفيروس التاجي (كوفيد -19) والإنفلونزا، تهديدات معروفة. أما الفيروس الثالث، وهو الفيروس التنفسي R.S.V، الذي أرسل بالفعل آلاف الأطفال إلى المستشفيات، فهو يمثل لغزا بالنسبة لكثيرين.

ومع ذلك، فإن R.S.V. مألوف للغاية بالنسبة لأطباء الأطفال، وهو سبب رئيسي لوفيات الرضع في جميع أنحاء العالم، وخطير بشكل خاص على الأطفال المولودين قبل الأوان.

في جميع أنحاء العالم، أدى R.S.V. إلى حوالي 3.6 مليون حالة دخول إلى المستشفى في عام 2019، وأكثر من 100000 حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة، معظمهم في البلدان الفقيرة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال الدكتور كيث كلوغمان، الذي يدير برنامج الالتهاب الرئوي في مؤسسة بيل وميليندا غيتس "إنه، للأسف ، واحد من هؤلاء القتلة الكبار الذين لا يعرفهم أحد"، في إشارة إلى الفيروس.

وأضاف: "أنت تنجو من R.S.V. إذا حصلت على الرعاية ودعم التنفس والأكسجين". في غياب هذا، سيموت الأطفال".

ويشكل الفيروس أيضا مخاطر خاصة على النساء الحوامل، والأطفال والبالغين الذين يعانون من نقص المناعة، والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

ولا تتوفر لقاحات وعلاجات للمرض ولكن بعد عقود من التقدم المتعثر، يلوح في الأفق أكثر من 30 خيارا وقائيا، تسعة منها في تجارب متقدمة.

وأعلنت شركة فايزر، أمس الثلاثاء، أن لقاحها لـ R.S.V. أظهر فعالية بنسبة 82 في المئة ضد دخول المستشفى بين الرضع الذين تقل أعمارهم عن 90 يوما، و69 في المئة بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر.

ولم يستوف اللقاح عتبة موافقة إدارة الغذاء والدواء بعد، لكن الشركة تخطط لتقديم لقاحها للموافقة عليه قبل نهاية العام.

(الحرة)