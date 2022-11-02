هل سيشكل عرب إسرائيل العقبة الأخيرة أمام عودة نتنياهو الى السلطة؟

صوتت إسرائيل في انتخابات عامة للمرة الخامسة منذ ربيع 2019. وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني يسعون لتحقيق النصر. الحصول على 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، هو الرقم المطلوب لتحقيق هذا الانتصار. ولكن الناخبين العرب الإسرائيليين هم من سيحدد النتيجة.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "في عام 2021، كان لعرب إسرائيل دور فعال في الإطاحة بنتنياهو من منصبه. لكن هذه المرة، قد يساعدونه بالوصول إلى السلطة بمجرد عدم قيامهم بأي شيء: إذا لازموا المنزل، فإن احتمالات عودة نتنياهو وحلفائه إلى السلطة تتحسن بشكل ملحوظ. وتشير التقارير بالفعل إلى إقبال منخفض متوقع. يمتلك عرب إسرائيل الحق في التصويت، وعلى الورق، العديد من الحقوق نفسها التي يتمتع بها اليهود. إنهم يشكلون خمس سكان إسرائيل وهم مواطنون. ولكن على حد تعبير مجلس العلاقات الخارجية ومقره الولايات المتحدة، فإنهم "يواجهون تمييزًا واسع النطاق"، ويعرف الكثيرون أنفسهم على أنهم فلسطينيون. في القرن الحادي والعشرين، أن تكون إنكليزيًا أو أميركيًا قد يشير إلى شيء آخر غير أن تكون من العرق الأبيض والديانة البروتستانتينية. من ناحية أخرى، يبقى الإسرائيلي مرادفًا لليهودية. وفي عام 2018، سنت إسرائيل قانون الدولة القومية، الذي خفض مرتبة اللغة العربية من لغة رسمية للدولة الى مرتبة ادنى. لذا فإن الدافع إلى الامتناع عن التصويت له منطق معين".

وتابعت الصحيفة، "أولئك الذين يدافعون عن مقاطعة الانتخابات يعتبرون أنفسهم رافضين لشرعية إسرائيل، وشرعية القادة السياسيين العرب الإسرائيليين المحليين. مع كون الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أطرافاً في اتفاقيات إبراهيم، فإن أي حجج تشكك في وجود إسرائيل تبدو وكأنها إنكار مرير للواقع. لكن الانخراط العربي الإسرائيلي المباشر في النظام السياسي قد شكل خيبة أمل. في عام 2021، أدخل منصور عباس، وهو عربي إسرائيلي ، حزبه "القائمة العربية الموحدة" إلى الائتلاف الحاكم بقيادة يائير لابيد، رئيس الوزراء الحالي من الوسط، ونفتالي بينيت، سلفه القومي. وأعلن عباس في مؤتمر أعمال عُقد في كانون الأول 2021 أن "دولة إسرائيل ولدت كدولة يهودية، والسؤال هو كيف ندمج المجتمع العربي فيها". بالنسبة للكثيرين، خان عباس الحلم الفلسطيني. وبحلول صيف 2022، خرج عباس وحزبه، وكانت قيمة اقتحامهم للسياسة الإسرائيلية محل نقاش ساخن. فمن جهة، نجح عباس في الحصول على التمويل ومشاريع البنية التحتية. ومن جهة أخرى، فشلت الأطراف العربية في منع تمثيل الحكومة في الضفة الغربية أو غزة".

وأضافت الصحيفة، "ومع ذلك، يمكن أن يكون للامتناع عن التصويت عواقب وخيمة: تمكين التفوق اليهودي غير المتجسد. حتى أنه البعض قد شبه الأمر لمن يقوم بشيء يهدف إلى إيذاء شخص آخر ولكنه يضر أيضًا بالشخص الذي يقوم به. ومن المحتمل أن يتم تسليم التحالف المعروف باسم الصهيونية الدينية، وهو تجمع سياسي للكاهانيين الجدد، أدوات السلطة في حكومة يقودها نتنياهو. في المقابل، سوف يدعمون إعاقة محاكمة نتنياهو بشأن الفساد والرشوة المستمرة. وأعرب إيتامار بن غفير، الذي يرأس الكتلة، عن دعمه "لقانون فرنسي بأثر رجعي" من شأنه منع التحقيقات الجنائية مع رئيس الوزراء الحالي. بن غفير معادٍ صريح لعرب إسرائيل، ولا يراعي المعايير الليبرالية كثيرًا: فهو شعبوي في جوهره. وينظر إليه أنصاره في القدس على أنه عقبة ثابتة أمام نتنياهو في جلب الأحزاب العربية إلى الحكومة، وهو احتمال كان رئيس الوزراء السابق قد سمح به في السابق. وفي الآونة الأخيرة، أثار احتمال ترحيل السياسيين العرب الإسرائيليين الذين يعتبرون غير موالين. وعلى النقيض من ذلك، لن يخضع السياسيون اليهود لمثل هذه العقوبة. كما وتعهد بتسهيل القضايا التي تتعلق بالجيش الإسرائيلي وإنفاذ القانون. إن تقارب طموحات ونوايا بن غفير ونتنياهو علني، وطالب بن غفير الأحد بتعيينه وزيرا للأمن العام، كما تقع شرطة إسرائيل ضمن اختصاصه المختار".

وختمت الصحيفة، "كل هذا يترك عرب إسرائيل في مأزق. في يوم الانتخابات، سيكون لكل صوت أهمية - بما في ذلك، أو حتى على وجه الخصوص، أولئك الذين لم يدلوا بصوتهم".