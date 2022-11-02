قمة الجزائر: عجز عن لملمة خيبات العرب

Advertisement

ليس من بوادر تأمين تضامن عربي كامل مع انعقاد قمة الجزائر، و الأسباب كثيرة وجوهرية رغم رفع شعار "لم الشمل" حيث من الملاحظ بأن تعارض المصالح أدى لتصاعد الخلافات كما لنشوء احلاف وتكتلات داخل الأسرة العربية الواحدة.رغم استباق انعقاد الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على القضية الفلسطينية كعنصر جامع للعرب، غير ان الانقاسامات العربية طغت عند التحضير لقمة لم تجمع الزعماء العرب منذ 3 سنوات، ما أعطى انطباعا أوليا بأن النتائج لن تكون على قدر الآمال المعلقة.فحلف الأردن و مصر والعراق بصفته مثلثا يسعى للنشوء كنوع من التعويض عن الإجماع العربي، لا يحجب انكفاء السعودية كدولة محورية ومؤثرة، و كذلك الصراع المتجدد بين المغرب والجزائر الذي أدى إلى غياب ملك المغرب واصابة القمة باضرار بالغة، فضلا عن التباين الأساسي في مقاربة كيفية التعاطي مع القضية الفلسطينية وكذلك تطبيع العلاقة مع إسرائيل.حال التشظي السائدة بين الدول العربية، ادت حكما إلى تبديل أولويات قمة الجزائر وطرح التنمية كعناوين جامعة قادرة على لم شمل العرب وتوحيد صفوفهم قدر المستطاع، وساعد في ذلك حرب أوكرانيا وما خلفتها من أزمة غذاء عالمي، أضف إليها أزمة الطاقة إلى تعصف دوليا وستؤدي إلى نزاعات و حروب في المستقبل القريب.في ظل هذه التحديات، تفيد التوقعات الأولية بأن القمة لن تثمر حلولا بقدر العمل على تقارب وجهات النظر حول قضايا اساسية، خصوصا وان أولويات السعودية تكمن في تحصين الاقتصاد الخليجي وجعله رائدا عالميا، وسط تحذيرات لخبراء عن حجم الفوارق الاقتصادية التي ستؤدي إلى تفاوت اجتماعي خطير ، يضاف إليها التحدي الامني واحد تجلياته حرب اليمن التي باتت عبئا ينبغي التخلص منه.إزاء هذا الواقع، هناك رأي بأن قمة الجزائر لن تأتي بجديد بل هي مجال لخطب سياسية و هذا ما يجعلها تقليدية بالشكل وخالية من اي مضمون فعلي، و هذا ما يعني ضمور تأثير جامعة الدول العربية كإطار جامع ليصيبه الترهل المرشح لتلاشي النفوذ ، وسط تكهنات ببروز كيانات على اسس اقتصادية تهدف لتحقيق التكامل بين دولها. اما التضامن العربي فلن يبرز سوى في خطابات القادة العرب وتصريحاتهم.