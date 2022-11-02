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عربي-دولي
بوريطة: العاهل المغربي يدعو رئيس الجزائر للحوار في الرباط
Lebanon 24
02-11-2022
|
03:40
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قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه دعوة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب، من أجل "الحوار"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن الوزير المغربي الأربعاء.
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وحسب الوكالة، كشف بوريطة أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي "لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة"، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.
وأعرب بوريطة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة، عن أسفه "لعدم تلقي أية إجابات عبر القنوات الملائمة".
وسبق لمحمد السادس أن دعا في عدة مناسبات الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.
على هامش أعمال القمة العربية بالجزائر، تحدث وزير الخارجية المغربي مع سكاي نيوز عربية، وتطرف لمواضيع مهمة كثيرة.
وقال بوريطة: "تعليمات جلالة الملك كانت بالفصل بما هو ثنائي، وما هو عمل عربي مشترك، والحضور هنا في الجزائر هو من منطلق المسؤولية إزاء هذا العمل العربي المشترك".
وأكد بوريطة إلى أن المغرب لم يهدد أحدا في سيادته الترابية، كما أن المغرب لا يسلح أي ميليشيا لمعاداة أي دولة، فالسياسة الخارجية يجب أن تبنى على الطموح والوضوح، على حد تعبيره.
وقال بوريطة: "المغرب أبدا لم يهاجم عن تراب دولة عربية، ولكن المغرب من حقه أن يدافع على ترابه الوطني".
وتساءل: "هل هناك دولة عربية توافق أن تهاجم ميليشيات دولته وتقف دون حراك؟"
وأكد بوريطة أن "يد المغرب ممدودة دائمة للدولة الجارة، وجلالة الملك قالها بالحرف، لن يمس الجزائر أي سوء يأتي من المغرب".
وختم حديثه في هذه القضية: "يجب أن نكون واضحين، المغرب لم يقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، العلاقات قطعت من جانب واحد، والحدود أقفلت من جانب واحد، وهذا هو الواقع".
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