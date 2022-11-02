خامنئي: المسؤولون الأميركيون الداعمون للاحتجاجات في إيران وقحون

- نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية إيرانية، كلاما للمرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي يقول فيه إن "المسؤولين الأميركيين الذين يدعمون الاحتجاجات في إيران وقحون، هؤلاء الذين يعتقدون بأن الولايات المتحدة قوة محصنة مخطئون، إنها ضعيفة للغاية مثلما تظهر الأحداث الراهنة".

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