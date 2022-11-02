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عربي-دولي

شويغو: قوات الناتو تضاعفت منذ شباط الماضي بالقرب من الحدود الروسية

Lebanon 24
02-11-2022 | 08:00
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 نقلت "روسيا اليوم" عن  وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن قوات الناتو بالقرب من حدود روسيا تضاعفت مرتين ونصف منذ شباط ، متجاوزة 30 ألف شخص، مرجحا في تصريح اليوم ، أن يعمل حلف شمال الأطلسي على زيادة قواته أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.
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وقال: "إن الناتو يعمل على إنشاء نظام دفاع جماعي واسع النطاق بالقرب من حدود روسيا"، مشيرا إلى أن "الحلف يعتزم المرور من سياسة احتواء روسيا من خلال وجوده على الخطوط الأمامية إلى إنشاء نظام شامل للدفاع الجماعي على الجناح الشرقي بالقرب من حدودنا".

أضاف: "أن الناتو تبنى في نهاية حزيران الماضي، في قمة مدريد مفهوما استراتيجيا جديدا للكتلة العسكرية، حيث اعتبر موسكو المصدر الرئيسي للتهديدات الأمنية".

وأشار إلى أنه "في شرق ووسط أوروبا وكذلك في دول البلطيق  نقل الحلف تشكيلات مسلحة من دول ومناطق أخرى، بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء وحدات تكتيكية جديدة متعددة الجنسيات في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا".
المصدر: روسيا اليوم
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