لافروف يتوجه إلى الأردن والإمارات اليوم

قالت المتحدثة باسم وزارةالخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوزير سيرغي لافروف يتوجه في زيارة رسمية إلى الأردن والإمارات اليوم، كما افادت "روسيا اليوم" .



وأضافت: "تبدأ اليوم زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يزور وفد برئاسة سيرغي لافروف الأردن والإمارات العربية المتحدة".

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