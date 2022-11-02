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عربي-دولي

لافروف يتوجه إلى الأردن والإمارات اليوم

Lebanon 24
02-11-2022 | 11:30
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قالت المتحدثة باسم وزارةالخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوزير سيرغي لافروف يتوجه في زيارة رسمية إلى الأردن والإمارات اليوم، كما افادت "روسيا اليوم" .

وأضافت: "تبدأ اليوم زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يزور وفد برئاسة سيرغي لافروف الأردن والإمارات العربية المتحدة".
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المصدر: روسيا اليوم
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