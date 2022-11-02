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عربي-دولي

أردوغان يعلن استئناف نقل الحبوب من أوكرانيا

Lebanon 24
02-11-2022 | 08:30
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حركة السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية استؤنفت الأربعاء، بعد اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع التركي والروسي.

وأفاد أردوغان أمام البرلمان بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصل بنظيره التركي خلوصي أكار لإبلاغه بأن "شحنات الحبوب ستستأنف وفق الخطة اعتبارا من ظهر اليوم (الأربعاء)".
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من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسيـة استئنـاف المشـاركة في "صفقة حبـوب البحر الأسود" من الموانئ الأوكرانية.

وكانت روسيا قد علقت مشاركتها في الاتفاق مطلع الأسبوع قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم على أسطولها هناك.


 وأظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية، يوم الأربعاء، أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت على أساس سنوي منذ بداية موسم 2022/2023 وحتى الآن إلى ما يقرب من 13.4 مليون طن مقابل 19.7 مليون في الفترة المقابلة من الموسم السابق.

وانخفضت صادرات البلاد من الحبوب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير، وأدى إغلاق موانئها على البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم وأثار مخاوف من حدوث شح في الإمدادات في أفريقيا والشرق الأوسط.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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