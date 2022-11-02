Advertisement

عربي-دولي

جريمة مروّعة... قتلت زوجها وأحرقت جثته داخل الحمام!

Lebanon 24
02-11-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1006710-638029903806919214.jpg
Doc-P-1006710-638029903806919214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شرطة محافظة أربيل بكردستان العراق، القبض على (د.غ) بتهمة قتل زوجها المدعو (احمد جواد) وحرق جثته داخل حمام بيته.

وقال المقدم هوكر عزيز، المتحدث باسم شرطة أربيل إن تحقيقات الشرطة أظهرت أن المجني عليه البالغ من العمر 43 عاما، ويعمل موظفا لدى وزارة الثقافة، قد تم قتله بآلة حادة قبل إحراق جثته.
Advertisement

وأفاد عزيز بأن المجني عليه كان قد تزوج من (دغ) قبل 7 سنوات وأنجب منها طفلين، وكانا يسكنان بأحد أحياء أربيل، وقد استفحلت المشاكل بينهما مؤخرا، مما دفع بالزوجة إلى قتل زوجها بحسب ما اعترفت به خلال التحقيق بعد القبض عليها من قبل الشرطة.

وأشار المقدم عزيز إلى أن المتهمة كانت قد ابلغت الشرطة قبل يومين بأن زوجها مات حرقا في حمام بيته، بينما كانت هي خارج البيت مع طفليها.

غير أن تحقيقات الشرطة و تحليلات الطب العدلي أظهرت وفاة المجني عليه إثر تعرضه لآلة حادة على راسه قبل إحراق جثته مما دعا الشرطة إلى القبض على زوجته التي أقرت بارتكابها الجريمة.
 
وأكدت الزوجة أنها قتلت زوجها بمطرقة كبيرة هوت بها على راسه أثناء النوم مرات عدة، وسحبت جثته إلى الحمام وسكبت عليها مادة الكيروسين "المازوت" وتركتها تحترق تماما، ثم غادرت المنزل مع طفليها، وتوجهت إلى السوق. بعد ساعات، عادت إلى البيت وصارت تصرخ في الحي زاعمة أن زوجها احترق في الحمام.
وأوضح المتحدث باسم شرطة أربيل ان أورق المتهمة ستحال بعد استكمال التحقيقات القانونية إلى القضاء لمحاكمتها بتهمة القتل العمد.
 
(سكاي نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:15 | 2022-11-02
10:30 | 2022-11-02
10:00 | 2022-11-02
09:30 | 2022-11-02
09:00 | 2022-11-02
08:30 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website