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عربي-دولي

بسبب الإنكماش الإقتصادي... كيف أصبح حجم "ورق الحمام" في ألمانيا؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 15:00
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سخر الممثل الكوميدي الألماني هانز يواكيم هيست، من مصنعي "ورق الحمام"، حيث أصبحت اللفافات أصغر حجما واصفا ما يحدث في بلاده من انكماش بالكارثة.
وعلى قناة "ZDF"، سخر الممثل الألماني من عبوات محارم الحمام التي أصبحت أصغر حجما ووزنا حيث كانت تزن في السابق 80 غراما، والآن 60 غراما، بينما ارتفع سعرها من 75 إلى 95 سنتا.
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أي أن أسعار السلع قد ارتفعت بنسبة 69%. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت قطع المحارم أصغر حجما. واصفا ما يحدث بالمخجل، ليقترح رفع السعر دون تقليل كمية البضائع.

وواجهت ألمانيا، كغيرها من الدول الغربية، ارتفاعا في أسعار الطاقة وفي التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن مصادر الطاقة الروسية. وبسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في ألمانيا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضا على مجالات أخرى من الاقتصاد الألماني الأقوى في الاتحاد الأوروبي.
 
 
(سبوتنيك)

 

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