الكرملين يدعو جميع الأطراف إلى "الهدوء" بعد إطلاق صواريخ كورية شمالية

دعا الكرملين جميع الأطراف إلى التزام "الهدوء" بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صواريخ أرض-جو عدة، الأمر الذي أثار القلق في كوريا الجنوبية.



ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله: "ينبغي على جميع أطراف هذا النزاع تجنب القيام بأي إجراء من شأنه تصعيد التوترات" مشيرا إلى أن "الوضع في شبه الجزيرة متوتر بالفعل"، داعياً "الجميع إلى التزام الهدوء".

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