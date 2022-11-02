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عربي-دولي

الكرملين يدعو جميع الأطراف إلى "الهدوء" بعد إطلاق صواريخ كورية شمالية

Lebanon 24
02-11-2022 | 10:00
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دعا الكرملين جميع الأطراف إلى التزام "الهدوء" بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صواريخ أرض-جو عدة، الأمر الذي أثار القلق في كوريا الجنوبية. 

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله: "ينبغي على جميع أطراف هذا النزاع تجنب القيام بأي إجراء من شأنه تصعيد التوترات" مشيرا إلى أن "الوضع في شبه الجزيرة متوتر بالفعل"،  داعياً "الجميع إلى التزام الهدوء".
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المصدر: روسيا اليوم
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