استشهاد فلسطيني في عملية دهس بالضفة الغربية

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عبر حسابه على تويتر أن عملية دهس وقعت قرب مستوطنة بيت حورون جنوب غرب رام الله.أكدت السلطات الفلسطينية استشهاد الفلسطيني. وأعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، أن الشاب الذي أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه صباح اليوم غرب رام الله هو حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاما) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس.يذكر أن يوم الأحد، أصيب 4 إسرائيليين في عملية دهس قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ وإصابته دون تحديد حالته الصحية.